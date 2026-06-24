França reporta o primeiro caso de ébola no país

Há 1h e 13min

(EM ATUALIZAÇÃO)

A França reportou, esta quarta-feira, o primeiro caso de ébola no país. De acordo com a informação avançada pela Agência Reuters, citando o ministério francês da Saúde, trata-se de um médico que esteve em missão na República Democrática do Congo.

O doente encontra-se em isolamento e as autoridades estão a proceder ao rastreio de contactos, indicou o ministério num comunicado, acrescentando que o risco para a população europeia em geral era baixo.

"A situação está a ser acompanhada de muito perto pelo primeiro-ministro", reagiu o gabinete de Emmanuel Macron.



O surto de Ébola no Congo, que já infetou mais de mil pessoas e causou 267 mortes, registou o maior número de casos confirmados no primeiro mês de qualquer surto da doença, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).