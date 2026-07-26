Incêndio em área florestal de Soure mobiliza 12 meios aéreos

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 17min
Bombeiros (Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Fogo está a ser combatido por operacionais das regiões de Coimbra, Leiria e Aveiro

Doze meios aéreos e 241 operacionais estavam este domingo, às 20:00, a combater um incêndio florestal em Samuel, Soure, no distrito de Coimbra, adiantou fonte da Proteção Civil.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra disse que não há povoações em risco e que o incêndio tem uma frente ativa.

O fogo está a ser combatido por operacionais das regiões de Coimbra, Leiria e Aveiro, acrescentou.

No terreno, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão também 62 viaturas.

Antes, pelas 18:40, este incêndio mobilizava nove meios aéreos e 154 operacionais, apoiados por 35 viaturas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndio Incêndio Portugal Incêndio Soure
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Incêndio em área florestal de Soure mobiliza 12 meios aéreos

Há 1h e 17min

INEM recusa desmantelamento do dispositivo de emergência e retirada de 100 ambulâncias

Hoje às 18:00

Dados pessoais poderão ter sido copiados durante ataque informático à Metro Mondego

Hoje às 13:00

Trabalhadores denunciam “retirada de 100 ambulâncias” do dispositivo do INEM

Hoje às 12:57
Mais País

Mais Lidas

Chegou a casa, pôs um filme no videogravador e desapareceu. Décadas depois, a polícia ainda não desistiu de procurar Carla

Hoje às 09:00

"Li 'Os Maias' aos 14 anos. Não morri, estou cá. Gostava de tê-lo como leitura obrigatória daqui a 50 anos"

Hoje às 08:00

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

Ontem às 01:42

“Cara de Ozempic”, queda de cabelo, problemas intestinais. Afinal, quais os efeitos secundários dos medicamentos GLP-1 para a perda de peso?

Ontem às 14:28

Ninguém entra. Os pedidos fazem-se da rua e as pizzas descem da varanda

Ontem às 16:00

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

Hoje às 17:08

Carrinha atropela várias pessoas em celebração LGBTQIA+ em Berlim. Há pelo menos um morto

Ontem às 21:55

Um casamento, um acidente e uma acusação: como um jovem casal perdeu o futuro que tinha pela frente

Ontem às 09:00

Estas irmãs querem estudar fora e a mãe não pode pagar. A solução está no lixo que todos fazemos em Portugal

Ontem às 18:00

"Kaká" era "extremamente cuidadosa" para as crianças. Funcionária que se esqueceu de menina de 18 meses no carro arrisca cinco anos de prisão

24 jul, 13:56

1.438.990: o número de soldados que a Rússia já perdeu desde 24 de fevereiro de 2022

Hoje às 09:56

Como Christopher Nolan reinventa o Cavalo de Troia em "A Odisseia" com a sequência mais intensa de sempre

Ontem às 15:00