Explosão em Cascais faz sete feridos. Dois estão em estado grave

Há 1h e 5min

Feridos graves foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier

Uma explosão em Cobre, em Cascais, fez esta sexta-feira sete feridos, apurou a CNN Portugal. Dois dos feridos - mãe e filho - estão em estado grave e foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier.

O incêndio terá tido início na cave do prédio - que ficou inabitável - e propagou-se pelo edifício.

Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa disse à Lusa que "o incêndio deflagrou numa sala do rés-do-chão de um prédio de três andares. Há a registar dois feridos graves que foram transportados ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e cinco feridos ligeiros ao Hospital de Cascais”.

O alerta para o incêndio foi dado às 09:27 e às 10:20 já se encontrava extinto.

“O prédio, que na altura do alerta não tinha muita gente no seu interior, foi evacuado e os feridos assistidos e transportados aos hospitais”, acrescentou a mesma fonte.

No local, envolvidos nas operações de socorro, estiveram 36 operacionais, com o apoio de 16 veículos.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local.

No local estiveram ainda 38 operacionais dos bombeiros, INEM e PSP apoiados por 17 veículos. Também o presidente da câmara de Cascais esteve no local.