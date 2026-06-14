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Europeus canoagem: Norberto Mourão tricampeão da Europa em VL2 200 metros

Agência Lusa
Há 1h e 3min
Norberto Mourão (Federação Portuguesa de Canoagem)
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Esta é a segunda medalha de Portugal nos Europeus de canoagem

O canoísta Norberto Mourão sagrou-se este domingo campeão da Europa na classe adaptada VL2 200 metros pela terceira vez seguida, conseguindo em Montemor-o-Velho o quarto título continental da carreira.

Norberto Mourão impôs-se em 52,242 segundos, novo recorde da Europa, deixando o espanhol Higinio Rivero a 100 milésimos de segundo e o russo Roman Serebriakov, a competir sob bandeira neutra, a 590 milésimos.

O canoísta de 45 anos, que foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, alcançou o sua quarta medalha de ouro em Europeus da categoria, depois de 2021 (Poznan), 2024 (Szeged) e 2025 (Racice).

Esta é a segunda medalha de Portugal nos Europeus de canoagem, depois do bronze de Fernando Pimenta, no sábado, nos olímpicos K1 1.000 metros.

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Temas: Norberto Mourão Europeus canoagem Canoísta Norberto Mourão Tricampeão da Europa VL2 200 metros
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