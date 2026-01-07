EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

CNN , Nic Robertson e Natasha Bertrand
Ontem às 13:41
A certa altura, enquanto era perseguido, a tripulação do Bella 1 pintou uma bandeira russa no casco, alegando que navegava sob proteção russa. Pouco tempo depois, o navio apareceu no registo oficial de navios da Rússia com um novo nome - Marinera

Os Estados Unidos apreenderam esta quarta-feira um petroleiro ligado à Venezuela depois de o terem seguido através do Atlântico, de acordo com uma publicação do Comando Europeu dos EUA.

Originalmente chamado de Bella 1, o navio foi sancionado pelos EUA em 2024 por operar numa “frota fantasma” de petroleiros que transportavam petróleo ilícito.

A notícia da operação foi inicialmente divulgada pela Reuters, que citou duas fontes que afirmaram que a operação estava a ser levada a cabo pela Guarda Costeira e pelas forças armadas dos EUA.

A Guarda Costeira dos EUA tentou apreender o petroleiro no mês passado, quando este se encontrava perto da Venezuela, mas as forças norte-americanas não conseguiram abordá-lo depois de o navio ter dado meia volta e fugido.

Dados de 7 de janeiro de 2025. Fontes: Marine Traffic, Comando Europeu dos EUA, reportagem da CNN Gráfico: Lou Robinson, CNN

Os EUA continuaram a perseguir o navio enquanto este se dirigia para nordeste, e aviões de vigilância P-8 dos EUA foram destacados da base RAF Mildenhall em Suffolk, Inglaterra, para vigiar o petroleiro durante dias antes da sua apreensão, enquanto este se dirigia para norte e passava pela costa do Reino Unido, de acordo com dados de voo de fonte aberta.

A certa altura, enquanto era perseguido, a tripulação do petroleiro pintou uma bandeira russa no casco, alegando que navegava sob proteção russa.

Pouco tempo depois, o navio apareceu no registo oficial de navios da Rússia com um novo nome - Marinera. No mês passado, a Rússia apresentou um pedido diplomático formal exigindo que os EUA deixassem de perseguir o navio.

Ao reivindicar o estatuto russo, as legalidades da apreensão do petroleiro poderiam tornar-se mais complicadas, mas duas fontes familiarizadas com o assunto disseram que a administração Trump não reconheceu esse estatuto e considera o navio apátrida.

Os Estados Unidos reposicionaram meios militares no Reino Unido antes de apreenderem o petroleiro, informou a CNN.

Pelo menos 12 C-17 americanos aterraram nas bases aéreas de Fairford e Lakenheath entre 3 e 5 de janeiro, muitos deles provenientes de aeródromos dos EUA.

Os V-22 Ospreys também estiveram ativos no Reino Unido nos últimos dias, com dados de voo que parecem mostrar que estão a realizar missões de treino no leste do Reino Unido a partir da base aérea de Fairford. E dois helicópteros AC-130 foram vistos a chegar à base de Mildenhall, no Reino Unido, no domingo.

A última vez que os EUA utilizaram forças e meios de operações especiais para ajudar a interditar um petroleiro sancionado foi a 11 de dezembro, quando apoiaram uma operação da Guarda Costeira dos EUA perto da costa da Venezuela para apreender o Skipper, um grande navio de transporte de crude que usava falsamente a bandeira da Guiana.

No mês passado, o presidente Donald Trump anunciou um “bloqueio total” aos petroleiros sancionados que tentassem entrar ou sair da Venezuela, como forma de pressionar o regime do então presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Os EUA capturaram entretanto Maduro num complexo em Caracas na madrugada de sábado, e o secretário de Estado Marco Rubio disse que os EUA vão continuar a aplicar o bloqueio como “alavanca” sobre o governo interino venezuelano.

