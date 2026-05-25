Esta ilha tem uma “floresta” com ar condicionado para lidar com os verões escaldantes

25 mai, 00:00

Com uma temperatura agradável entre 21 e 23 graus Celsius durante todo o ano, a Ilha de Gewan tornou-se a mais recente atração turística do Catar

Quando o verão chega ao Catar, a maioria das pessoas refugia-se em espaços fechados para se protegerem do calor do dia, refugiando-se em casa ou no trabalho, com o ar condicionado no máximo, ou visitando centros comerciais super-refrigerados e deslocando-se entre eles em carros arrefecidos a temperaturas de frigorífico.

Estar ao ar livre é algo a suportar, em vez de desfrutar.

Até agora. Na Ilha de Gewan, a mais recente adição a um arquipélago artificial ao largo da costa da capital, Doha, os visitantes podem passear confortavelmente ao ar livre no meio de um dia de verão, graças a uma inovação surpreendente: uma “floresta” com ar condicionado.

Ao longo do eixo central da ilha, estende-se um passeio de 450 metros de comprimento, conhecido como Crystal Walk. Apesar de estar exposto às intempéries, a sua temperatura é regulada artificialmente.

O passeio é tapado por uma cobertura de estruturas semelhantes a árvores que oferecem abrigo da luz solar direta, enquanto ajudam a reter o ar fresco que emana das saídas de ventilação por baixo.

O ar condicionado ao ar livre não é novidade no Catar. Nos parques Al Gharrafa e Umm Al Seneem, em Doha, as pessoas podem fazer exercício ao longo de percursos de corrida refrescados e sombreados. Áreas comerciais ao ar livre, como o Al Hazm Mall e o West Walk, também beneficiam de jatos de ar frio canalizados a partir da rua.

Gewan leva isto a outro nível. O Crystal Walk oferece sombra graças a ramos artificiais cobertos por 10 toneladas de cristais, que lhe dão o nome. Estes também utilizam painéis solares para converter o sol ofuscante em eletricidade, ajudando a alimentar o ar condicionado. Existem também mini-fontes de água para se refrescar.

“Genuinamente impressionados”

Com uma temperatura agradável entre 21 e 23 graus Celsius durante todo o ano, a zona tornou-se rapidamente a mais recente atração turística do Catar.

“A Ilha de Gewan tornou-se agora uma paragem habitual nos meus passeios pela cidade”, diz Siham Haleem, que há mais de 15 anos mostra o Catar a visitantes internacionais. “Visito-a quatro ou cinco vezes por semana e, em todas as vezes, os meus convidados ficam genuinamente maravilhados”.

Eles não vão lá apenas pelas temperaturas. As árvores de cristal criam uma paisagem urbana invulgar que aparece regularmente em publicações nas redes sociais.

Existem também painéis de cristal embutidos no chão — cerca de 180 caixas retangulares, iluminadas e protegidas por vidro resistente. No interior, encontram-se representações intricadas de paisagens, animais, cidades e indústria — organizadas em temas como deserto, neve, floresta, mar e maquinaria. Os visitantes deparam-se com cardumes de peixes, crocodilos, colónias de pinguins e motivos locais, tais como caravanas de camelos e instrumentos musicais.

Os painéis de cristal no chão da passagem exibem obras de arte e exposições culturais. (Ulrike Lemmin-Woolfrey)

Omar Abou Mourad, um imigrante libanês a trabalhar em Doha, traz regularmente a sua família. Enquanto as crianças apreciam as exibições de cristal, Abou Mourad aprecia a localização e a engenharia moderna.

“É uma fuga para um mundo de luxo repleto de detalhes de design inspirados no cristal, restaurantes e cafés da moda e lojas elegantes”, afirma.

A área também bate recordes, tendo conquistado títulos do Guinness World Record como o maior centro comercial ao ar livre com ar condicionado e como a maior cobertura de luzes interativa ao ar livre.

Antes de se tornar uma atração turística, a Ilha de Gewan tinha um papel mais funcional. O local de quatro quilómetros quadrados era originalmente um terreno de preparação para a construção de The Pearl, uma zona residencial de luxo construída num complexo de ilhas artificiais.

De ser essencialmente um estaleiro de construção, Gewan, cujo nome deriva de uma forma rara de pérola, passou por uma transformação notável.

Quando vista de cima, a ilha está dividida aproximadamente em três partes. A extremidade oriental é composta por moradias e residências privadas. A área central oferece percursos pedestres, lojas, cafés, restaurantes e obras de arte. O terço ocidental irá albergar um novo complexo hoteleiro com um campo de golfe e outras instalações de lazer.

E enquanto grande parte de Doha foi construída a pensar nos automóveis, Gewan, ligada a The Pearl por três pontes, foi concebida numa escala mais humana, especialmente o Crystal Walk.

“A nossa visão era criar uma comunidade vibrante e pedonal no coração da Ilha de Gewan”, afirma John C. Kim, diretor de design e responsável pelo Plano Diretor da Ilha de Gewan na empresa internacional de design AE7. “Esta espinha dorsal central proporciona espaços intimistas para interações conviviais, enquanto o perímetro oferece vistas espetaculares do Golfo e das Ilhas Pearl”.

Impulso ao turismo de verão

O passeio marítimo em Gewan é emoldurado por árvores de vidro inspiradas no artista Dale Chihuly. (Ulrike Lemmin-Woolfrey)

Ao longo da costa da Ilha de Gewan, de frente para The Pearl, estende-se um passeio ladeado por restaurantes. O passeio é emoldurado por árvores de vidro inspiradas nas formas distintivas do artista americano do vidro Dale Chihuly.

Existe uma paragem de táxi aquático, de onde partem regularmente pequenas embarcações com capacidade para até 10 passageiros. Por 200 riyals do Catar, ou cerca de 55 dólares, os visitantes podem viajar pelos canais do bairro de Qanat até à marina central de Porto Arabia, em The Pearl. Uma viagem de cerca de 20 minutos que é tão popular entre os locais como entre os visitantes.

Na extremidade sudoeste da ilha, está em curso a construção do empreendimento Corinthia Gewan Island, com 13 mil metros quadrados, um complexo de hotel e residências de cinco estrelas com 110 quartos e suites, um campo de golfe de nove buracos planeado e um clube de praia privado. Prevê-se que as instalações de lazer abram em fases entre 2026 e 2027.

Os promotores afirmam que o projeto visa impulsionar um esforço mais amplo no setor hoteleiro na Ilha de Gewan. Tal como grande parte da ilha, o resort está a ser posicionado como parte da oferta em expansão de estilo de vida e turismo de Doha, embora o seu impacto a longo prazo no número de visitantes e a forma como se irá diferenciar num mercado de luxo já saturado ainda esteja por ver.

Para além dos estaleiros de construção, a Ilha de Gewan tem-se enchido progressivamente de restaurantes e cafés destinados a residentes e visitantes que procuram refeições ao ar livre durante os meses mais frescos.

A oferta varia entre locais de café informais e espaços temáticos, incluindo um café onde são expostos carros de luxo e outro construído à volta de áreas de lazer para famílias, a par de uma mistura de conceitos internacionais e cozinhas regionais.

O resultado é uma zona de restauração que costuma estar mais movimentada à noite. Mesmo com a promessa de temperaturas mais amenas durante o dia, a vida social de Doha prolonga-se até altas horas da noite.

Os defensores dizem que empreendimentos como estes podem ajudar a ampliar as opções de lazer da cidade e estender a atividade para além da tradicional época alta de inverno, embora muito dependa da consistência com que os locais atraem tanto residentes como turistas depois de a novidade passar.