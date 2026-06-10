Espanha juntou os dois nomes do momento - e Trump não é fã de nenhum deles

Há 1h e 17min

Apesar de não terem sido divulgadas fotografias do momento, está confirmado que Bad Bunny e o Papa Leão XIV estiveram juntos esta segunda-feira em Madrid

O Papa Leão XIV e Bad Bunny foram os dois grandes ímanes de multidões em Espanha nos últimos dias. O pontífice encheu estádios e praças para vigílias de oração e missas, enquanto o rapper porto-riquenho realizou os seus mega concertos em estilo de festa perante dezenas de milhares de pessoas.

Agora, o Vaticano confirmou que os dois se encontraram brevemente na segunda-feira, em Madrid, embora ainda não tenham sido divulgadas fotografias ou vídeos do encontro - uma notícia decepcionante para quem esperava ver o primeiro papa nascido nos Estados Unidos ao lado da estrela do reggaeton. Um porta-voz do Vaticano afirmou que Leão XIV se reuniu com o artista musical "juntamente com a sua família e outras pessoas".

A bordo do avião entre Roma e Madrid, o Papa brincou com o facto de ter concorrência de Bad Bunny, que se encontrava na capital espanhola ao mesmo tempo. O encontro de Leão XIV com jovens, na noite de sábado, em Madrid, coincidiu com um concerto de Bad Bunny.

"Se forem confrontados com a questão: querem ver Bad Bunny ou querem ver o Papa, penso que muitos irão ver Bad Bunny", disse à CNN a bordo do avião papal. "Mas penso que também haverá alguns que virão ver o Papa. E isso também diz alguma coisa, sabem."

Embora ambos atraiam grandes multidões e, tal como o Papa, Bad Bunny vista frequentemente de branco, as suas mensagens são contrastantes. As letras de Bad Bunny fazem frequentemente referência a encontros casuais com mulheres, enquanto, na noite de sábado, o Papa falou sobre o casamento como uma vocação.

"Não tenham medo do casamento nem de constituir família", disse a uma multidão de cerca de 600 mil pessoas durante uma vigília de oração, no sábado.

Ainda assim, Leão XIV e o rapper partilham preocupações em relação ao endurecimento das políticas de imigração nos Estados Unidos, e ambos foram alvo de críticas do presidente Donald Trump. O rapper foi criticado por Trump devido à sua atuação no intervalo do Super Bowl, em fevereiro, enquanto o Papa suscitou a ira do Presidente pelas suas posições contrárias à guerra no Irão.

Esta quarta-feira, o Papa visita Montserrat, o coração espiritual da região da Catalunha. Mais tarde, celebrará uma missa na icónica Sagrada Família, em Barcelona, e inaugurará uma torre que transforma o templo na igreja mais alta do mundo.

A imigração estará no topo da agenda na parte final da visita do Papa a Espanha: na quinta e sexta-feira estará nas Ilhas Canárias, um dos principais pontos de entrada na Europa para novos migrantes. Durante as visitas a Gran Canária e Tenerife, Leão XIV irá reunir-se com migrantes e com grupos que prestam apoio a estas comunidades.