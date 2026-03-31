ERSE propõe aumento de 6,3% nas tarifas de gás natural a partir de outubro

Agência Lusa , TFR
Há 33 min
Gás (GettyImages)

A proposta segue agora para análise do Conselho Tarifário

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) propôs um aumento médio de 6,3% nas tarifas de gás natural para o próximo ano gás, que vigorará entre 1 de outubro de 2026 e 30 de setembro de 2027.

De acordo com as contas do regulador, o impacto direto nas faturas domésticas será de 0,89 euros por mês para um casal sem filhos e 1,58 euros por mês para um casal com dois filhos.

A proposta segue agora para análise do Conselho Tarifário, antes da aprovação final das tarifas que entrarão em vigor em outubro.

Temas: ERSE Tarifas de gás Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos Aumentos

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