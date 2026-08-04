Entraram 72 mil pessoas em Ceuta em 24 horas. Quase todas já regressaram a Marrocos

Agência Lusa , MSM
Há 35 min
Crise migratória em Ceuta (AP)
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Governo espanhol garante que o espaço Schengen nunca esteve em causa

Cerca de 72.000 pessoas entraram em Ceuta de forma irregular em 24 horas na semana passada e 70.000 já voltaram a Marrocos, disse esta terça-feira o ministro da Administração Interna de Espanha.

O ministro Fernando Grande-Marlaska assegurou que não houve qualquer "movimento secundário" e que "em nenhum momento ficou comprometido o espaço Schengen".

Considerou ainda ter ficado claro que ninguém pode sair da cidade de Ceuta, um enclave espanhol no norte de África, e aceder ao continente europeu sem um rigoroso controlo documental.

Por outro lado, o Governo espanhol não recebeu "qualquer relatório nem aviso" de que "algo parecido ao que aconteceu" na quinta-feira da semana passada em Ceuta poderia ocorrer, acrescentou o ministro, que falava numa conferência de imprensa em Madrid, após uma reunião por videoconferência de ministros da Administração Interna da União Europeia.

Os enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla têm as duas únicas fronteiras terrestres da União Europeia com o continente africano.

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Temas: Ceuta Migração Espanha Marrocos Migrantes

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