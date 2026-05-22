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Encontrado sem vida praticante de river trekking que desapareceu na "zona mais perigosa" do rio Paiva

Agência Lusa , MCC
Há 57 min
Bombeiros (Getty Images)
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Homem, de 32 anos, estava acompanhado pela mulher. Ficou preso num sifão do rápido e morreu afogado”.

O corpo do homem de 32 anos que desapareceu hoje cerca das 15:00, no rio Paiva e Arouca, no distrito de Aveiro, foi encontrado sem vida pelas equipas de resgate, informou fonte da corporação local de bombeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros de Arouca, Sérgio Azevedo, disse que o homem “ficou preso num sifão do rápido e morreu afogado”.

O mesmo responsável referiu que o corpo foi localizado pelas equipas de resgate com a ajuda das empresas de animação turísticas locais e foi resgatado cerca das 19:00.

O óbito sido confirmado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e o corp vai ser transportado para o gabinete médico-legal de Santa Maria da Feira.

Segundo a mesma fonte, o homem estava a fazer “river trekking” (caminhada aquática) com a mulher, entre a ponte de Alvarenga e a ponte suspensa, quando por razões ainda desconhecidas foi arrastado pela corrente.

A mulher do homem desaparecido não sofreu ferimentos, mas encontrava-se “bastante abalada” estando a ser acompanhada por uma equipa de psicólogos.

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O comandante referiu ainda que o casal estava a praticar 'river trekking' de forma isolada, sendo que o elemento masculino teria alguma experiência nesta área.

Apesar de este desporto se praticar muito no rio Paiva, o comandante referiu que não se faz na zona onde ocorreu o desaparecimento, uma vez que "é a zona mais perigosa do rio”.

As operações de buscam contaram com meios dos bombeiros de Arouca, Vale de Cambra e Espinho, do INEM, ambulância de Suporte Imediato de Vida de Arouca, unidade de psicólogos do Porto, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil e empresas de animação turística local.

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Temas: River trekking Homem morre afogado Morte Arouca Rio Paiva
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