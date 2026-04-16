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Em direto (pré-jogo): Nottingham 0-0 FC Porto || Bétis 0-0 Braga

Há 17 min

LIGA EUROPAQUARTOS-DE-FINAL • 2.ª MÃO
AO VIVO • 20:00
NOTTINGHAM
0-0
FC PORTO
AGREGADO: 1-1
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NOTTINGHAM FOREST
ORTEGA, DOMÍNGUEZ, ABBOTT, MURILLO, MORATO, MCATEE, YATES, ANDERSON, BAKWA, IGOR JESUS, HUDSON-ODOI
SUPLENTES: SELS, WILLIAMS, MILENKOVIĆ, AINA, SANGARÉ, GIBBS-WHITE, AWONIYI, WOOD
FC PORTO
DIOGO COSTA, ALBERTO COSTA, KIWIOR, BEDNAREK, ZAIDU, VARELA, GABRIEL VEIGA, FROHOLDT, WILLIAM GOMES, DENIZ GÜL, PEPÊ
SUPLENTES: CLÁUDIO RAMOS, JOÃO COSTA, MARTIM FERNANDES, FRANCISCO MOURA, THIAGO SILVA, PABLO ROSARIO, SEKO FOFANA, RODRIGO MORA, SAMU, BORJA SAINZ, TEREM MOFFI
1.ª MÃO: FC PORTO 1-1 NOTTINGHAM
WIILIAM GOMES (11') / MARTIM FERNANDES (AUTOGOLO, 13')
AO VIVO • 20:00
BÉTIS
0-0
BRAGA
AGREGADO: 1-1
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REAL BÉTIS
PAU LÓPEZ, BELLERÍN, BARTRA, LLORENTE, RODRÍGUEZ, AMRABAT, FIDALGO, ANTONY, FORNALS, ABDE EZZALZOULI, CUCHO HERNÁNDEZ
SUPLENTES: ÁLVARO VALLES, ADRIÁN, NATAN, JUNIOR FIRPO, MARC ROCA, ISCO, RODRIGO RIQUELME, NELSON DEOSSA, BAKAMBU, CHIMY ÁVILA, AITOR RUIBAL
BRAGA
HORNÍČEK, ARREY-MBI, CARVALHO, LAGERBIELKE, GABRI MARTÍNEZ, GRILLITSCH, GORBY, GÓMEZ, RICARDO HORTA, NAVARRO, PAU VICTOR
SUPLENTES: TIAGO SÁ, PAULO OLIVEIRA, NIJAKATÉ, LEONARDO LELO, VITOR CARVALHO, JOÃO MOUTINHO, ZALAZAR, MOSCARDO, DORGELES, AMINE EL OUAZZANI
1.ª MÃO: BRAGA 1-1 REAL BÉTIS
FLORIAN GRILLITSCH (5') / CUCHO HERNÁNDEZ (61')
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