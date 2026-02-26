Tempestades. EDP diz que já restabeleceu energia a "100% dos clientes", mas também diz que restam "algumas situações específicas" por resolver

Há 1h e 5min

Presidente executivo diz que "o pior já passou"

A EDP, grupo que integra a E-Redes, responsável pela operação da rede de distribuição em Portugal continental, já restabeleceu a energia a 100% dos clientes afetados pelas tempestades, anunciou esta quinta-feira o presidente executivo.

“Já recuperámos 100% dos clientes, restando apenas algumas situações específicas que serão resolvidas muito em breve, mas penso que o pior já passou”, afirmou Miguel Stilwell d’Andrade, na conferência telefónica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados de 2025.

O gestor recordou que Portugal foi atingido por “uma série de tempestades devastadoras”, que começaram no final de janeiro e se prolongaram até fevereiro e registaram ventos superiores a 200 quilómetros por hora, que causaram “danos físicos sem precedentes nas infraestruturas do país”, incluindo nas redes elétricas e em ativos da empresa.