Duas das crianças feridas no acidente com autocarro escolar em Loures tiveram alta. Uma terceira "mantém-se internada para vigilância"

Há 1h e 47min

Os três feridos ligeiros do acidente, que "apresentavam escoriações", têm entre 4 e 6 anos

Duas das três crianças feridas no acidente com um autocarro de transporte escolar na Autoestrada 10 (A10) na quinta-feira já tiveram alta, mantendo-se a terceira internada, disse esta quinta-feira à Lusa fonte hospitalar.

De acordo com a fonte da Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, duas das três crianças tiveram alta e a terceira “mantém-se internada para vigilância clínica” no Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

“A evolução da situação dependerá dos resultados dos exames complementares que ainda irá realizar, pelo que se prevê, nesta fase, um período de internamento de cerca de 24 horas”, precisou a fonte.

Os três feridos ligeiros do acidente, que “apresentavam escoriações”, têm entre 4 e 6 anos, disse na quinta-feira fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A mesma fonte disse ainda que o INEM foi acionado às 17:32 para “um acidente de viação na saída da A10 para a A9, no sentido de Loures, envolvendo um veículo ligeiro e um autocarro escolar” e que as três crianças foram transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo.

Contactada pela Lusa, fonte da Proteção Civil indicou que o autocarro transportava 53 passageiros e que o acidente obrigou ao corte de uma das faixas de rodagem da A10.

A A10 faz a ligação entre a A9 (CREL) em Bucelas, a A1 no Carregado, no distrito de Lisboa, e a A13/IC3 em Benavente, no distrito de Santarém.