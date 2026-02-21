Diretor nacional da PJ é o novo ministro da Administração Interna

Manuela Micael , com Lusa
Há 1h e 55min
Luís Neves (Lusa)

Tomada de posse vai decorrer na segunda-feira de manhã

Luís Neves, até agora diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), é o novo ministro da Admnistração Interna. O anúncio foi feito no site da Presidência da República, este sábado.

De acordo com o site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde à proposta do primeiro-ministro de nomear Luís Neves como Ministro da Administração Interna. "A posse terá lugar na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro, pelas 10:00, no Palácio de Belém", adianta ainda a mesma fonte. 

Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária desde 2018, licenciado em Direito, ingressou na PJ em 1995, após uma breve passagem pela advocacia.

Na PJ, Luís Neves esteve sempre ligado à investigação criminal, em particular na esfera do crime violento e organizado, terrorismo e todas as formas de extremismo violento, rapto, sequestro, tomada de reféns, assalto à mão armada, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, crimes cometidos com recurso a engenhos explosivos e crimes contra órgãos de soberania.

Antes, foi diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e da extinta Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB).

Luís Neves vai substituir Maria Lúcia Amaral, ex-Provedora de Justiça, que se demitiu das funções de ministra da Administração Interna no passado dia 10.

Segundo a nota então divulgada, Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o pedido de demissão de Maria Lúcia Amaral, “que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo”.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, de forma transitória, passou a desempenhar as competências da pasta da Administração Interna, numa conjuntura em que o território continental nacional foi atingido por uma vaga de tempestades.

Temas: Mai Ministro da admin istração interna Luís Neves

