Tinha fugido "para o sul do país": detido suspeito de matar mulher na Avenida de Ceuta, em Lisboa

Há 43 min

Encetadas as diligências de investigação tidas por pertinentes, foi possível perceber que o autor dos factos Será presente no dia de hoje a primeiro interrogatório de arguido detido junto do DIAP de Lisboa.

Suspeito não aceitou fim da relação

A Polícia Judiciária deteve o suspeito de matar a ex-namorada num parque de estacionamento na Avenida de Ceuta, em Lisboa, junto do bairro Ceuta Sul.

O homem de 36 anos foi detido por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada, ocorrido na madrugada de 02 de fevereiro, revelou a PJ em comunicado.

"O suspeito e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso que teria terminado há poucos dias. Não conformado com a situação, o suspeito veio a surpreender a vítima quando esta se preparava para se dirigir para o seu local de trabalho. Conhecedor das suas rotinas aguardou pela chegada desta ao parque automóvel onde tinha a viatura e munido de um revólver acabou por a atingir com disparos de arma de fogo na região da cabeça provocando-lhe a morte, vindo a a ausentar-se do local", lê-se ainda na nota.

Após o crime, o suspeito "iniciou fuga de Lisboa rumo ao sul do país, vindo a ser detido no mesmo dia da ocorrência dos factos".