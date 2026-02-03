Tinha fugido "para o sul do país": detido suspeito de matar mulher na Avenida de Ceuta, em Lisboa

Andreia Miranda
Há 43 min
Polícia Judiciária (Getty Images)



Encetadas as diligências de investigação tidas por pertinentes, foi possível perceber que o autor dos factos
Será presente no dia de hoje a primeiro interrogatório de arguido detido junto do DIAP de Lisboa.

Suspeito não aceitou fim da relação

A Polícia Judiciária deteve o suspeito de matar a ex-namorada num parque de estacionamento na Avenida de Ceuta, em Lisboa, junto do bairro Ceuta Sul.

O homem de 36 anos foi detido por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada, ocorrido na madrugada de 02 de fevereiro, revelou a PJ em comunicado.

"O suspeito e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso que teria terminado há poucos dias. Não conformado com a situação, o suspeito veio a surpreender a vítima quando esta se preparava para se dirigir para  o seu local de trabalho. Conhecedor das suas rotinas aguardou pela chegada desta ao parque automóvel onde tinha a viatura e munido de um revólver acabou por a atingir com disparos de arma de fogo na região da cabeça provocando-lhe a morte, vindo a a ausentar-se do local", lê-se ainda na nota.

Após o crime, o suspeito "iniciou fuga de Lisboa rumo ao sul do país, vindo a ser detido no mesmo dia da ocorrência dos factos".

Temas: Violência Doméstica Crime Polícia Judiciária Detido

Relacionados

PSP destrói mais de seis mil armas de fogo e brancas

Crime e Justiça

Tinha fugido "para o sul do país": detido suspeito de matar mulher na Avenida de Ceuta, em Lisboa

Há 43 min

Homem morto a tiro dentro de carro em Queluz

Hoje às 00:02

Exclusivo. Maior apreensão de cocaína em Portugal: semi‑submersível pode ser da principal organização criminosa brasileira

Ontem às 21:25
02:40

Polígrafo: Polícia Municipal de Lisboa está a rebocar bicicletas presas a postes?

Ontem às 21:18
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

Ontem às 23:05

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Ontem às 20:05

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

1 fev, 08:30

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

1 fev, 12:00

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

Ontem às 15:17

EUA chegam a um acordo com a Índia que pode acabar num grande golpe à máquina de fazer dinheiro de Putin

Ontem às 17:51

As novas revelações que levaram Cristiano Ronaldo a fazer greve no Al Nassr

Ontem às 09:32

Tracking poll, dia 7, 2.ª volta: Seguro cai, indecisos sobem. Brancos e nulos disparam para quase 10%, o que pode beneficiar Ventura

Ontem às 20:38
opinião
Bernardo Mota Veiga

"É uma loucura e é de loucos". Moltbook: a rede social só para robots de Inteligência Artificial

1 fev, 16:31