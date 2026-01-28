Depressão Kristin faz cinco mortos em Portugal. Leiria "foi arrasada"

Há 57 min

Uma outra pessoa morreu em Vila Franca de Xira

Quatro pessoas morreram no concelho de Leiria na sequência do mau tempo, disse esta quarta-feira o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, precisando que duas mortes estão diretamente ligadas à depressão e as outras duas devido a paragens cardiorrespiratórias.

Uma outra pessoa morreu em Vila Franca de Xira, na sequência da depressão Kristin, que entrou em força em Portugal Continental durante a madrugada, atingindo principalmente a faixa costeira entre Leiria e a Figueira da Foz.

Em declarações à CNN Portugal, o comandante Paulo Santos foi taxativo: Leiria "foi arrasada", nomeadamente pela destruição de infraestruturas rede elétrica e telecomunicações.

De resto, a equipa da CNN Portugal que está no local tem tido dificuldade em entrar em contacto, já que a rede disponível está constantemente a falhar.

As imagens da cidade, nomeadamente do Estádio Municipal de Leiria, mostram bem a força com que o vento atingiu a cidade.

A Proteção Civil aumentou para 3.300 o número de ocorrências devido à passagem da depressão Kristin pelo continente e alargou até às 23:59 o nível máximo de prontidão dos meios.

Segundo Daniela Fraga, adjunta do comando de operações nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entre as 00:00 e as 12:00 de hoje foram registadas 3.300 ocorrências, em especial nos distritos de Leiria e de Coimbra. Anteriormente, pelas 10:30, tinham sido indicadas 2.600 ocorrências.

O temporal causou também duas mortes, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e em Monte Real, no distrito de Leiria.