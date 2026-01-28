Depressão Kristin faz cinco mortos em Portugal. Leiria "foi arrasada"

Agência Lusa , AM
Há 57 min

Uma outra pessoa morreu em Vila Franca de Xira

Quatro pessoas morreram no concelho de Leiria na sequência do mau tempo, disse esta quarta-feira o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, precisando que duas mortes estão diretamente ligadas à depressão e as outras duas devido a paragens cardiorrespiratórias.

Uma outra pessoa morreu em Vila Franca de Xira, na sequência da depressão Kristin, que entrou em força em Portugal Continental durante a madrugada, atingindo principalmente a faixa costeira entre Leiria e a Figueira da Foz.

Em declarações à CNN Portugal, o comandante Paulo Santos foi taxativo: Leiria "foi arrasada", nomeadamente pela destruição de infraestruturas rede elétrica e telecomunicações.

De resto, a equipa da CNN Portugal que está no local tem tido dificuldade em entrar em contacto, já que a rede disponível está constantemente a falhar.

As imagens da cidade, nomeadamente do Estádio Municipal de Leiria, mostram bem a força com que o vento atingiu a cidade.

A Proteção Civil aumentou para 3.300 o número de ocorrências devido à passagem da depressão Kristin pelo continente e alargou até às 23:59 o nível máximo de prontidão dos meios.

Segundo Daniela Fraga, adjunta do comando de operações nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entre as 00:00 e as 12:00 de hoje foram registadas 3.300 ocorrências, em especial nos distritos de Leiria e de Coimbra. Anteriormente, pelas 10:30, tinham sido indicadas 2.600 ocorrências.

O temporal causou também duas mortes, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e em Monte Real, no distrito de Leiria.

Temas: Portugal Continental Depressão Kristin

País

01:15

Governo diz que "avisos atempados" da Proteção Civil "minimizaram consequências" da tempestade Kristin

Há 12 min
02:45

Nem o hangar do aeródromo de Coimbra resistiu à força do vento: tempestade arrancou telhados e provocou queda de árvores e estruturas no centro do país

Há 12 min
01:07

As imagens da roda gigante da Figueira da Foz que mostram a força da tempestade

Há 31 min
02:44

"Parecia uma bomba, tudo estremeceu": moradores da Figueira da Foz descrevem momentos de pânico durante a tempestade

Há 53 min
Mais País

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Ontem às 15:22

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Hoje às 06:41

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Ontem às 09:46

Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Ontem às 12:39

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Hoje às 08:04

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

26 jan, 15:48

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

26 jan, 14:01

Indignação na Europa: Itália está furiosa com uma decisão dos EUA por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno

Ontem às 14:16

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:20

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55