Declarado óbito do militar que estava em morte cerebral após queda durante salto de paraquedas em Tancos

Há 1h e 14min

Foi determinada a abertura de um processo de averiguações ao acidente

O Exército confirmou, esta quinta-feira, que foi declarado o óbito do Furriel Ismael José Silva Lamela, o militar que estava em morte cerebral depois da queda durante uma ação de formação em Tancos, na terça-feira.

"É com profundo pesar que o Exército Português comunica o falecimento do Furriel Ismael José Silva Lamela, na sequência do incidente ocorrido ontem, em Tancos, durante a realização de um salto de paraquedas, no âmbito do Curso de Paraquedistas. O óbito foi declarado hoje, pelas 12h20", lê-se no comunicado do Exército.

O Exército garante ainda que "desde o primeiro momento, foram acionados e disponibilizados os mecanismos de apoio à família do militar, incluindo acompanhamento psicológico".

"O Exército lamenta profundamente este trágico desfecho e apresenta as mais sentidas condolências à família, amigos e camaradas do Furriel Ismael José Silva Lamela", acrescenta a nota.

Na terça-feira de manhã, em Tancos, distrito de Santarém, “ocorreu um incidente no âmbito do Curso de Paraquedismo, envolvendo dois militares, durante a execução de um salto de paraquedas”.

Segundo este ramo das Forças Armadas, foram acionados de imediato os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM, e posteriormente encaminhados para uma unidade hospitalar.

Foi determinada a abertura de um processo de averiguações “com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente”.