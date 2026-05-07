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Declarado óbito do militar que estava em morte cerebral após queda durante salto de paraquedas em Tancos

Daniela Rodrigues | Andreia Miranda
Há 1h e 14min
Paraquedistas de Tancos

Foi determinada a abertura de um processo de averiguações ao acidente

O Exército confirmou, esta quinta-feira, que foi declarado o óbito do Furriel Ismael José Silva Lamela, o militar que estava em morte cerebral depois da queda durante uma ação de formação em Tancos, na terça-feira.

"É com profundo pesar que o Exército Português comunica o falecimento do Furriel Ismael José Silva Lamela, na sequência do incidente ocorrido ontem, em Tancos, durante a realização de um salto de paraquedas, no âmbito do Curso de Paraquedistas. O óbito foi declarado hoje, pelas 12h20", lê-se no comunicado do Exército.

O Exército garante ainda que "desde o primeiro momento, foram acionados e disponibilizados os mecanismos de apoio à família do militar, incluindo acompanhamento psicológico".

"O Exército lamenta profundamente este trágico desfecho e apresenta as mais sentidas condolências à família, amigos e camaradas do Furriel Ismael José Silva Lamela", acrescenta a nota.

Na terça-feira de manhã, em Tancos, distrito de Santarém, “ocorreu um incidente no âmbito do Curso de Paraquedismo, envolvendo dois militares, durante a execução de um salto de paraquedas”.

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Segundo este ramo das Forças Armadas, foram acionados de imediato os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM, e posteriormente encaminhados para uma unidade hospitalar.

Foi determinada a abertura de um processo de averiguações “com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente”.

Temas: Exército Português Furriel Morte Tancos
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