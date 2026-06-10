Condutor que circulou em contramão na Marginal de Cascais identificado pelas autoridades

Há 2h e 13min

Diligências prosseguem para apurar as circunstâncias

O indivíduo suspeito de ter conduzido em contramão na Marginal de Cascais, numa situação que provocou momentos de pânico na noite de domingo, já foi identificado pelas autoridades.

Sabe a CNN Portugal que o suspeito foi entretanto identificado, encontrando-se o caso em fase de investigação. O inquérito segue os seus termos legais e as diligências prosseguem para apurar todas as circunstâncias dos factos registados naquela noite.

Vários vídeos partilhados nas redes sociais mostraram uma viatura a circular em sentido contrário na Marginal, entre Cascais e Oeiras, durante vários minutos, ultrapassando sinais vermelhos e colocando em risco os restantes condutores. Apesar da gravidade da situação, não houve registo de vítimas nem de danos materiais.