Condutor que circulou em contramão na Marginal de Cascais identificado pelas autoridades

Pedro Ramos Bichardo
Há 2h e 13min
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Diligências prosseguem para apurar as circunstâncias

O indivíduo suspeito de ter conduzido em contramão na Marginal de Cascais, numa situação que provocou momentos de pânico na noite de domingo, já foi identificado pelas autoridades.

Sabe a CNN Portugal que o suspeito foi entretanto identificado, encontrando-se o caso em fase de investigação. O inquérito segue os seus termos legais e as diligências prosseguem para apurar todas as circunstâncias dos factos registados naquela noite.

Vários vídeos partilhados nas redes sociais mostraram uma viatura a circular em sentido contrário na Marginal, entre Cascais e Oeiras, durante vários minutos, ultrapassando sinais vermelhos e colocando em risco os restantes condutores. Apesar da gravidade da situação, não houve registo de vítimas nem de danos materiais.

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Temas: Marginal de Cascais Condutor Marginal Condutor desgovernado Carro desgovernado

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