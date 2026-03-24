"Compras à Chefe" - Receita Bolo de Requeijão da Chef Tia Cátia

Conteúdo Patrocinado
Há 46 min

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.

Neste primeiro episódio da 2.ª temporada do Compras à Chefe, a Tia Cátia partilha uma receita doce, mas equilibrada, que irá agradar a toda a família: Bolo de Requeijão!

INGREDIENTES:

  • 600g de requeijão
  • 200g de açúcar amarelo
  • 1 colher de chá de canela
  • 1 colher de sopa de farinha
  • 4 ovos
  • 1 laranja (raspa)
  • 100g de nozes picadas
  • Manteiga para untar
  • Farinha para polvilhar
  • Doce de abóbora com nozes para acompanhar
  • Nozes para decorar

 

CONFECÇÃO:

  1. Colocar os 600g de requeijão numa tijela.
  2. Bater os quatro ovos e juntar o açúcar, juntar este preparado ao requeijão.
  3. Acrescentar a canela e a raspa de uma laranja.
  4. Juntar ao preparado a farinha e as nozes picadas.
  5. Colocar o preparado numa forma previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha.
  6. Levar ao forno pré aquecido a 200ºC por 30 minutos ou até estar cozido.
  7. Depois de cozido, deixar arrefecer. Consumir frio acompanhado com doce de abóbora com nozes.
Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

12 mar, 11:14

Fifty Seconds conquista segunda estrela Michelin elevando para nove os restaurantes com a distinção em Portugal

10 mar, 23:02

Da escassez ao orgulho. Angola reconstruiu a sua cultura alimentar após décadas de guerra

28 fev, 11:00
Mais Gastronomia

Na SELFIE

Após sete anos, Ângela Ferreira em foto única: "Obrigada por todo o teu amor"

Há 14 min

Vera de Melo desabafa sobre novidade da filha: "E agora... como é que é possível?"

Há 41 min

"Tinhas falado com o Maycon Douglas recentemente?": de sorriso nervoso, Renata Reis reage!

Há 1h e 3min

"Tenham paciência. Acabei de nascer outra vez": Carolina Deslandes em foto inédita... e não está sozinha!

Há 1h e 13min

"Secret Story". Diogo tenta falar com Ariana... mas ela reage assim: veja o vídeo!

Há 1h e 28min

"É bom para o nosso filho": Ana Galvão faz sincero desabafo sobre Nuno Markl!

Há 1h e 52min

Mais Lidas

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Ontem às 19:14

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00

Esta foi a ameaça que o Irão diz que provocou tanto "medo" em Trump que obrigou os EUA a "recuar"

Ontem às 12:27

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Hoje às 07:00

A maior economia da Europa está a recrutar trabalhadores na Índia para se tentar salvar

Ontem às 16:16

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Piloto e copiloto morrem após colisão de avião com veículo de bombeiros no aeroporto de Nova Iorque

Ontem às 06:10

C-130 das Forças Armadas da Colômbia despenha-se no sul do país. Pelo menos oito mortos e dezenas de feridos

Ontem às 18:19

Von der Leyen alerta que Europa atravessa “momento perigoso”

Hoje às 06:05

Aviso: a hora muda durante o jogo de Portugal. Entretanto: Espanha não tem "o horário de Lisboa" devido a "simpatia de Franco com a Alemanha de Hitler"

Ontem às 14:14

Incêndio em camião que transportava cerveja obriga a cortar parte da A1

Hoje às 11:28

Pausa de cinco dias anunciada por Trump no Irão "não foi porque o seu coração tivesse aquecido". "É um pequeno intervalo para comprarem pipocas"

Hoje às 08:00