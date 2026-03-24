"Compras à Chefe" - Receita Bolo de Requeijão da Chef Tia Cátia

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.
Neste primeiro episódio da 2.ª temporada do Compras à Chefe, a Tia Cátia partilha uma receita doce, mas equilibrada, que irá agradar a toda a família: Bolo de Requeijão!
INGREDIENTES:
- 600g de requeijão
- 200g de açúcar amarelo
- 1 colher de chá de canela
- 1 colher de sopa de farinha
- 4 ovos
- 1 laranja (raspa)
- 100g de nozes picadas
- Manteiga para untar
- Farinha para polvilhar
- Doce de abóbora com nozes para acompanhar
- Nozes para decorar
CONFECÇÃO:
- Colocar os 600g de requeijão numa tijela.
- Bater os quatro ovos e juntar o açúcar, juntar este preparado ao requeijão.
- Acrescentar a canela e a raspa de uma laranja.
- Juntar ao preparado a farinha e as nozes picadas.
- Colocar o preparado numa forma previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha.
- Levar ao forno pré aquecido a 200ºC por 30 minutos ou até estar cozido.
- Depois de cozido, deixar arrefecer. Consumir frio acompanhado com doce de abóbora com nozes.