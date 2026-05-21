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"Completamente inaceitável": UE condena tratamento dado por Israel aos ativistas

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 12min
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Entre os ativistas detidos na flotilha para Gaza estão dois médicos portugueses

A União Europeia (UE) classificou esta quinta-feira como "completamente inaceitável" o tratamento dado aos ativistas da flotilha para Gaza detidos por Israel, após a divulgação de um vídeo partilhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Itamar Ben Gvir.

"O tratamento dado aos ativistas da flotilha no vídeo partilhado pelo ministro Ben Gvir é completamente inaceitável, como também foi sublinhado por membros do seu próprio Governo", afirmou o Serviço Europeu para a Ação Externa em um comunicado.

Na flotilha seguiam dois médicos portugueses.

O serviço diplomático da UE sublinhou que "todas as pessoas detidas devem ser tratadas com segurança, dignidade e em conformidade com o direito internacional".

"Apelamos ao Governo israelita para que garanta a proteção e o tratamento humano destes ativistas, incluindo vários cidadãos da UE. Apelamos à libertação imediata de todos eles", acrescentou o Serviço Europeu para a Ação Externa.

Vários países europeus, incluindo Portugal, convocaram embaixadores israelitas para protestar contra o tratamento de Telavive aos ativistas da Flotilha Global Sumud, mostrado num vídeo divulgado pelo ministro da Segurança Nacional do país.

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Ben Gvir visitou o porto de Ashdod, onde os cerca de 430 ativistas estavam detidos, algemados, amontoados e obrigados a ajoelhar-se com a cara no chão. Celebrou divulgando um vídeo no qual aparece sorridente e a acenar com a bandeira israelita, dando boas-vindas aos ativistas e troçando deles.

O próprio primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, condenou a atitude de Ben Gvir, afirmando que a forma como trata os ativistas "não está de acordo com os valores e normas de Israel", uma condenação reiterada pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros.

As Forças Armadas de Israel realizaram, entre segunda e terça-feira, a interceção em águas internacionais dos cerca de 50 barcos da flotilha humanitária, que tentavam chegar à Faixa de Gaza com mais de 400 ativistas a bordo.

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Temas: Ativistas Gaza Israel Flotilha Humanitária

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