Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica faz quatro mortos. Há dois adolescentes entre as vítimas

Uma colisão entre um comboio e um autocarro escolar em Buggenhout, na Bélgica, fez pelos menos quatro mortos, avança a Reuters. Entre as vítimas estão dois adolescentes, de 12 e 15 anos, além do motorista e de um assistente que acompanhava os menores, indicou o ministro dos Transportes à RTL. Há ainda registo de dois feridos graves.

O acidente ocorreu por volta das 8:15 locais, menos uma hora em Lisboa, numa passagem de nível em Vierhuizen. Segundo o jornal VRT News, ainda não existe qualquer confirmação sobre como o acidente ocorreu, embora os primeiros relatos indiquem que a passagem de nível se encontrava encerrada no momento da colisão.