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Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica faz quatro mortos. Há dois adolescentes entre as vítimas

CNN Portugal , TFR
Há 2h e 14min
Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica
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Além dos dois jovens, o motorista do autocarro e o assistente que acompanha os menores estão entre os mortos, disse o ministro dos transportes da Bélgica à RTL

Uma colisão entre um comboio e um autocarro escolar em Buggenhout, na Bélgica, fez pelos menos quatro mortos, avança a Reuters. Entre as vítimas estão dois adolescentes, de 12 e 15 anos, além do motorista e de um assistente que acompanhava os menores, indicou o ministro dos Transportes à RTL. Há ainda registo de dois feridos graves.

O acidente ocorreu por volta das 8:15 locais, menos uma hora em Lisboa, numa passagem de nível em Vierhuizen. Segundo o jornal VRT News, ainda não existe qualquer confirmação sobre como o acidente ocorreu, embora os primeiros relatos indiquem que a passagem de nível se encontrava encerrada no momento da colisão.

A polícia confirmou, entretanto, que nove pessoas seguiam num pequeno autocarro no momento do acidente: um condutor, um assistente e sete crianças. 

"Ainda não podemos fornecer informações sobre as vítimas. A polícia ferroviária já efetuou as primeiras constatações. O Ministério Público irá deslocar-se ao local. Um perito de trânsito e o laboratório já se encontram no local", afirmou An Berger, da polícia federal. 

O acidente já está a provocar várias mensagens de pesar, entre elas a ministra da Educação do país. "Que notícias devastadoras vindas de Buggenhout. Os meus pensamentos estão com todas as vítimas, as suas famílias e todos os que estão diretamente envolvidos”, escreveu na rede social X.

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Temas: Bélgica Colisão Mortos Comboio Autocarro
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