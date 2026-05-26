Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica faz quatro mortos. Há dois adolescentes entre as vítimas

Além dos dois jovens, o motorista do autocarro e o assistente que acompanha os menores estão entre os mortos, disse o ministro dos transportes da Bélgica à RTL
Uma colisão entre um comboio e um autocarro escolar em Buggenhout, na Bélgica, fez pelos menos quatro mortos, avança a Reuters. Entre as vítimas estão dois adolescentes, de 12 e 15 anos, além do motorista e de um assistente que acompanhava os menores, indicou o ministro dos Transportes à RTL. Há ainda registo de dois feridos graves.
O acidente ocorreu por volta das 8:15 locais, menos uma hora em Lisboa, numa passagem de nível em Vierhuizen. Segundo o jornal VRT News, ainda não existe qualquer confirmação sobre como o acidente ocorreu, embora os primeiros relatos indiquem que a passagem de nível se encontrava encerrada no momento da colisão.
A polícia confirmou, entretanto, que nove pessoas seguiam num pequeno autocarro no momento do acidente: um condutor, um assistente e sete crianças.
"Ainda não podemos fornecer informações sobre as vítimas. A polícia ferroviária já efetuou as primeiras constatações. O Ministério Público irá deslocar-se ao local. Um perito de trânsito e o laboratório já se encontram no local", afirmou An Berger, da polícia federal.
O acidente já está a provocar várias mensagens de pesar, entre elas a ministra da Educação do país. "Que notícias devastadoras vindas de Buggenhout. Os meus pensamentos estão com todas as vítimas, as suas famílias e todos os que estão diretamente envolvidos”, escreveu na rede social X.
Wat een hartverscheurend nieuws uit Buggenhout.— Zuhal Demir (@Zu_Demir) May 26, 2026
Mijn gedachten zijn bij alle slachtoffers, hun families en iedereen die van dichtbij betrokken is.
Veel sterkte aan iedereen die hierdoor geraakt wordt. Dank aan de hulpdiensten voor hun inzet ter plaatse.