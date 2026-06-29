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Cinco mortos após tiroteio na Alemanha. Incidente ocorreu perto de centro juvenil

CNN Portugal , CM - notícia atualizada às 13:40
Há 49 min
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Duas pessoas foram detidas, sendo apenas uma o suspeito do tiroteio, segundo as autoridades

Um tiroteio na cidade de Stade, no norte da Alemanha, causou cinco mortos, todos adultos, de acordo com a polícia alemã, citada pela agência Reuters.

O alegado atirador, do sexo masculino, foi detido, bem como um segundo suspeito, cujo papel no ataque ainda não é claro, segundo um porta-voz da polícia. A mesma fonte esclareceu que não há mais suspeitos.

O motivo para o tiroteio não é ainda claro, mas segundo testemunhas citadas pela imprensa alemã foram feitos "inúmeros" disparos. Também não foi divulgado o número de feridos.

Stade, com 50 mil habitantes, fica a cerca de 45 quilómetros de Hamburgo.

Nas redes sociais, a polícia alertou para uma "operação de grande escala" em curso, pedindo às pessoas que evitassem a área e que não difundissem boatos.

De acordo com o jornal Bild, o tiroteio ocorreu no centro da cidade, próximo de um centro de acolhimento juvenil.

"Foram disparados tiros perto de um centro juvenil no centro da cidade", disse um porta-voz da polícia, citado pelo Welt.

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Temas: Alemanha Stade Tiroteio Tiroteio Alemanha
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