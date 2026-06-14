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Choque de dois helicópteros no Rio de Janeiro faz vários mortos

Agência Lusa | CNN Brasil , MCC
Há 1h e 35min
Imagem dos helicópteros destruídos (CNN Brasil)
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As identidades das vítimas e a causa da colisão ainda não são conhecidas

Dois helicópteros colidiram na manhã de hoje no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, o que provocou pelo menos seis mortos, segundo fontes oficiais.

Em declarações à imprensa, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fabio Contreiras, explicou que a colisão ocorreu às 08:59 (10:59 em Lisboa) e que as equipas de resgate encontraram inicialmente cinco corpos dentro de uma das aeronaves.

A sexta vítima mortal foi encontrada no segundo helicóptero, que caiu a cerca de 100 metros do primeiro ponto de impacto.

Um dos helicópteros pegou fogo após cair num parque de estacionamento privado, tendo o incêndio destruído cerca de 20 carros elétricos estacionados no local.

O porta-voz informou que, devido à força do impacto no ar, vários pedaços e fragmentos dos helicópteros foram lançados em direção a edifícios residenciais e comerciais próximos.

As equipas de emergência trabalham no local para isolar a área. As identidades das vítimas e a causa da colisão ainda não foram divulgadas.

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À CNN Brasil, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou que foi acionada ao local e, durante a ação inicial, foram aplicadas técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados.

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Temas: Choque Rio de Janeiro Recreio dos Bandeirantes Mortes Rio de Janeiro Helicópteros Rio de Janeiro
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