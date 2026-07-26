Cerca de três mil portugueses residem na área que está a arder em Gironda, França

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 40min
Bombeiros combatem incêndio na zona de Bordéus, França (Emma Da Silva/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Incêndio em Gironda é o mais grave atualmente em combate em França

Cerca de 3 mil dos mais de 20 mil portugueses que vivem no departamento francês da Gironda (sudoeste) residem nas áreas afetadas pelo incêndio que já consumiu 42 mil hectares e obrigou à retirada de aproximadamente 220 mil pessoas.

A estimativa foi transmitida à agência Lusa por Valdemar Félix, antigo conselheiro da comunidade portuguesa na região e atual vereador da câmara de Lormont, uma cidade de 27 mil habitantes situada a cerca de 10 quilómetros do centro de Bordéus.

Apesar dos contactos feitos pela Lusa, não foi possível apurar informações sobre o número de portugueses já retirados para centros de acolhimento na região.

O combate ao incêndio que atinge o sudoeste de França, cuja frente mais oriental se encontra a cerca de 10 quilómetros de Bordéus, tem estado a ser "muito difícil", apesar do envolvimento das forças armadas francesas, de acordo com Valdemar Félix.

Na cidade onde é vereador, que se encontra separada das frentes do incêndio por um rio, foram acolhidas no sábado 80 crianças de uma colónia de férias evacuada de uma zona exposta às chamas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"A coluna de fumo é visível a cerca de 80 quilómetros de distância de Bordéus e a atmosfera está irrespirável", descreveu o vereador de nacionalidade portuguesa.

Segundo Valdemar Félix, a região está transformada "num cenário de guerra", com várias estradas cortadas - como a A63, que liga Bordéus a Bayonne, na fronteira com Espanha.

"Os franceses nunca tinham visto nada assim. Pensavam que só acontecia em Portugal, Espanha e na Grécia", afirmou o mesmo responsável, receando que a situação possa piorar nos próximos dias em que são esperadas temperaturas de cerca de 40 graus naquela região de França.

O incêndio em Gironda é o mais grave atualmente em combate em França, mas existem também focos ativos nos departamentos de Var, Landes, na ilha da Córsega e na região dos Altos Alpes, entre outras zonas.

Na cidade de Bordéus, as Forças Armadas francesas destacaram hoje meios para proteger as instalações industriais estratégicas, incluindo fábricas de pólvora e de mísseis, perante o possível avanço do incêndio para a região.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Ministério das Forças Armadas anunciou que foram destacados "especialistas e recursos" para garantir a segurança das instalações industriais (incluindo fábricas de pólvora e de mísseis) dispersas pela parte ocidental da região, agora exposta ao grande incêndio em Gironda, que está a devastar a área em torno da baía de Arcachon, enquanto decorrem preparativos para a subida das temperaturas prevista para a próxima terça-feira. 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Gironda Incêndios França Portugueses em França
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Cerca de três mil portugueses residem na área que está a arder em Gironda, França

Há 1h e 40min

Incêndios continuam a devastar sudoeste francês. Chamas aproximam-se cada vez mais de Bordéus e obrigam à retirada de dezenas de milhares de pessoas

Há 2h e 33min

Bombeiros e populares combatem incêndios em várias regiões de Espanha

Há 2h e 36min

Suspeito do ataque em marcha LGBTQ+ em Berlim abatido pela polícia

Hoje às 18:11
Mais Europa

Mais Lidas

Chegou a casa, pôs um filme no videogravador e desapareceu. Décadas depois, a polícia ainda não desistiu de procurar Carla

Hoje às 09:00

"Li 'Os Maias' aos 14 anos. Não morri, estou cá. Gostava de tê-lo como leitura obrigatória daqui a 50 anos"

Hoje às 08:00

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

Ontem às 01:42

“Cara de Ozempic”, queda de cabelo, problemas intestinais. Afinal, quais os efeitos secundários dos medicamentos GLP-1 para a perda de peso?

Ontem às 14:28

Ninguém entra. Os pedidos fazem-se da rua e as pizzas descem da varanda

Ontem às 16:00

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

Hoje às 17:08

Carrinha atropela várias pessoas em celebração LGBTQIA+ em Berlim. Há pelo menos um morto

Ontem às 21:55

Um casamento, um acidente e uma acusação: como um jovem casal perdeu o futuro que tinha pela frente

Ontem às 09:00

Estas irmãs querem estudar fora e a mãe não pode pagar. A solução está no lixo que todos fazemos em Portugal

Ontem às 18:00

"Kaká" era "extremamente cuidadosa" para as crianças. Funcionária que se esqueceu de menina de 18 meses no carro arrisca cinco anos de prisão

24 jul, 13:56

1.438.990: o número de soldados que a Rússia já perdeu desde 24 de fevereiro de 2022

Hoje às 09:56

Como Christopher Nolan reinventa o Cavalo de Troia em "A Odisseia" com a sequência mais intensa de sempre

Ontem às 15:00