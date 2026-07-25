Carrinha atropela várias pessoas em celebração LGBTQIA+ em Berlim. Há pelo menos um morto. Condutor está em fuga

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Incidente ocorreu por volta das 22h00 (hora local). Número exato de feridos ainda não é conhecido

O Christopher Street Day (CSD), a principal celebração do Orgulho LGBTQIA+ em Berlim, foi interrompido na noite deste sábado, depois de um veículo ter atropelado várias pessoas junto ao Tiergarten, nas imediações da Lennéstraße.

De acordo com a polícia alemã, o incidente ocorreu por volta das 22h00 (hora local). As autoridades confirmaram que um automóvel entrou numa zona onde se encontrava uma multidão. As circunstâncias do incidente permanecem por esclarecer.

Segundo o jornal alemão Bild, o atropelamento provocou pelo menos um morto e 14 feridos. Estes números não foram, até ao momento, confirmados oficialmente pelas autoridades.

Um alerta para um "incidente com múltiplas vítimas" foi acionado pelos serviços de emergência. Cerca de 44 operacionais, incluindo bombeiros, equipas médicas e de emergência, foram mobilizados para o local.

Testemunhas citadas pela imprensa alemã afirmam que uma carrinha branca terá circulado a grande velocidade antes de atingir pessoas junto à entrada de um túnel no Tiergarten.

(Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images)

Segundo a polícia, está em curso uma operação para localizar eventuais suspeitos. De acordo com testemunhas, um homem terá saído do veículo após o atropelamento e fugido a pé.

Poucos minutos após o incidente, a organização do CSD anunciou o cancelamento do evento. Os participantes foram instruídos a abandonar a zona de forma calma e ordeira.