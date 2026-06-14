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Cantor Oliver Tree entre as vítimas de acidente aéreo no Rio de Janeiro

CNN Brasil , Laura Toyama
Há 56 min
Oliver Tree
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Artista ia atuar em Portugal no dia 1 de julho. Nas redes sociais, publicava regularmente vídeos humorísticos e satíricos, além de partilhar momentos da sua digressão pela América Latina

O cantor norte-americano Oliver Tree, que tinha um concerto programado para Portugal no dia 1 de julho, está entre as vítimas do acidente aéreo que provocou seis mortos no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo. O artista californiano, conhecido pelo seu visual excêntrico, encontrava-se no Brasil para vários concertos da sua digressão internacional World’s First World Tour. Oliver Tree contava com mais de 2,3 milhões de seguidores nas redes sociais e, no passado dia 6 de junho, atuou em São Paulo.

Natural de Santa Cruz, na Califórnia, o músico iniciou a sua carreira em bandas de ska e música eletrónica antes de alcançar notoriedade com temas pop que se tornaram virais. Com um corte de cabelo inconfundível e uma imagem muito própria, os seus três álbuns de estúdio — Ugly Is Beautiful (2020), Cowboy Tears (2022) e Alone in a Crowd (2023) — acumulam cerca de 11 milhões de ouvintes no Spotify.

Oliver Tree movia-se entre o pop, o rock alternativo, a eletrónica e o hip-hop. Os seus espetáculos combinavam música com momentos teatrais, sketches de humor e interações com o público. Após a passagem pelo Brasil, o artista tinha previsto seguir para a Europa, onde iria atuar pela primeira vez em Lisboa, a 1 de julho.

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Nas redes sociais, publicava regularmente vídeos humorísticos e satíricos, além de partilhar momentos da sua digressão pela América Latina. Algumas das suas publicações ultrapassam um milhão de visualizações e a canção Miss You é frequentemente utilizada em vídeos virais.

Recentemente, Oliver tinha publicado um vídeo com o tiktoker brasileiro Iae Break, no qual experimentava atividades associadas ao quotidiano brasileiro, como fazer churrasco, jogar futebol e circular de mota numa comunidade local.

Na caixa de comentários, vários utilizadores elogiaram o entusiasmo do artista pela cultura brasileira. “De Oliver para Oliveira”, escreveu uma seguidora. “Agora já és um dos nossos”, brincou outro utilizador. O próprio cantor comentou a publicação: “Ainda bem que não sou estrangeiro, agora sou carioca!”

A relação amorosa mais conhecida de Oliver Tree foi com a cantora Melanie Martinez. Os dois assumiram publicamente o namoro em outubro de 2019, mas a relação terminou antes de meados de 2020. Após a separação, a própria cantora pediu aos fãs que deixassem de atacar o ex-companheiro nas redes sociais, sublinhando que o fim da relação tinha sido amigável.

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Temas: Oliver Tree Acidente Helicóptero Rio de Janeiro Morte
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