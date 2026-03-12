Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque

Há 40 min

Não há qualquer informação sobre vítimas mortais ou sobreviventes até ao momento

Um avião de reabastecimento norte-americano despenhou-se no oeste do Iraque, anunciou esta quinta-feira o Comando Central dos EUA (Centcom), adiantando que a perda do KC-135 "não foi causada por fogo inimigo ou amigo".

"As operações de resgate estão em curso", acrescentou o Centcom em comunicado, referindo que outra aeronave envolvida no acidente aterrou em segurança.

O Centcom referiu ainda que o incidente "ocorreu em espaço aéreo amigo durante a Operação Epic Fury", em que os EUA e Israel têm atacado o Irão.

Não há, para já, qualquer informação sobre vítimas mortais ou sobreviventes.