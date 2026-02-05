Após a indignação pública, rosto da primeira-ministra de Itália retirado de fresco

CNN , Barbie Latza Nadeau
Há 34 min
O fresco que retratava a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni foi coberto (Remo Casilli/Reuters)

Fresco que retratava a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni foi coberto

Num instante está a vê-la, no outro já não.

O rosto da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, que estava pintado num anjo numa igreja de Roma, foi removido após ter gerado indignação pública, bem como uma investigação do Ministério da Cultura daquele país.

A imagem de Meloni surgiu no corpo de um anjo após obras de restauro na Capela das Almas do Purgatório, na Basílica de São Lourenço em Lucina, no centro de Roma.

O fresco na Basílica de São Lourenço em Lucina que gerou críticas (Vincenzo Livieri/Reuters)

Embora a intervenção tenha sido concluída no final do ano passado, a questão veio a público no fim de semana passado, quando fotos do antes e depois, publicadas nas redes sociais, mostraram que o rosto original do anjo tinha sido substituído por uma imagem que se assemelhava à da primeira-ministra.

Num primeiro momento, o restaurador voluntário, Bruno Valentinetti, negou as acusações, afirmando que tinha copiado as imagens originais a partir de desenhos existentes.

Contudo, na quarta-feira, disse ao jornal La Repubblica que se tratava, de facto, da primeira-ministra. Ainda assim, insistiu que era semelhante à obra de arte original, segundo o jornal.

Uma visão mais ampla da pintura, agora coberta (Remo Casilli/Reuters)

Valentinetti foi encarregue de apagar o trabalho que tinha feito, o que deixou uma mancha branca fantasmagórica no corpo do anjo.

“Cobri tudo porque o Vaticano me mandou fazer isto”, disse ao jornal La Repubblica.

O Vaticano não se pronunciou publicamente sobre esta polémica.

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, fotografada a 9 de janeiro (Vincenzo Livieri/Reuters)

O ministério da Cultura, que ordenou uma investigação no início desta semana, divulgou um comunicado esta quarta-feira sobre a remoção da imagem, afirmando que as obras nas igrejas de Roma precisam de aprovação prévia com desenhos para as alterações propostas.

“Tendo em conta a remoção do rosto da decoração da capela do crucifixo de São Lourenço em Lucina, em comum acordo com o ministro da Cultura, Alessandro Giuli, a Superintendente Especial de Roma, Daniela Porro, informou o reitor da Basílica que qualquer trabalho de restauro requer um pedido de autorização ao Fundo para Locais de Culto do ministério do Interior, proprietário do imóvel, ao Vicariato e à Superintendência Especial de Roma, anexando um esboço da imagem”, escreveu o ministério num comunicado publicado no seu site.

Centenas de visitantes têm-se dirigido à capela, nos últimos dias, para tirar fotografias da imagem, conta o pároco, padre Daniele Micheletti.

“Sempre disse que, se tivesse criado divisões, teria mandado remover”, referiu à Sky Italia.

“Do ponto de vista regulamentar, a pintura poderia ter permanecido ali durante cem anos, mas criou muitas divisões na Igreja”.

Mais Lidas

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

3 fev, 17:38

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

Ontem às 13:26

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

Ontem às 10:52

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

3 fev, 17:57

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

3 fev, 19:37

Exclusivo: irmão do chefe de gabinete de Montenegro foi nomeado consultor coordenador. Há um ano era estagiário e vai ganhar 4.400 euros

Ontem às 21:47

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

3 fev, 15:56

Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Ventura continua a encurtar distância, Seguro continua destacado à frente

Ontem às 20:44

Garcia Pereira invoca ligações a "1143" e retirada de cartazes para pedir extinção do Chega

Ontem às 12:16

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

Ontem às 08:00

Marcelo diz que as telecomunicações "portaram-se mal". NOS e Meo não gostaram e já reagiram

Ontem às 19:50