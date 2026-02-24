Advogada de Sócrates pede renúncia com efeitos imediatos

Vânia Ramos , AM
Há 1h e 16min
José Sócrates

Tribunal ordenou a nomeação de um advogado oficioso para que o julgamento prossiga

Sara Leitão Moreira, advogada de José Sócrates na Operação Marquês pediu a renúncia do cargo com efeitos imediatos por considerar que "é humanamente impossível" consultar os autos do processo em apenas dez dias.

À saída do tribunal, a advogada afirmou que "não faz futurologia" e que o seu "raciocínio é no sentido de que o tribunal tem de olhar para o processo e verificar se está a surtir efeito ou não".

"Se não me deixam fazer o meu trabalho eu não estou aqui a fazer nada. Eu não sou um figurante", acrescentou.

A causídica tinha apresentado, na segunda-feira, um novo requerimento contra a decisão do tribunal que lhe concedeu apenas 10 dias para preparar a defesa. Sara Leitão Moreira argumenta que o prazo de 10 dias é "manifestamente insuficiente" e uma "afronta aos direitos fundamentais", solicitando um prazo de cinco meses para analisar o processo, que descreve como tendo uma "monumental composição" e "especialíssima complexidade".

No documento a que a CNN Portugal teve acesso, a advogada refere ainda que os mandatários anteriores (José Preto e Pedro Delille) renunciaram aos seus mandatos.

O processo conta com 89 sessões de julgamento já realizadas, totalizando mais de 400 horas de gravações de depoimentos, o que torna humanamente impossível obter um conhecimento pleno dos autos em apenas 10 dias, referiu ainda a advogada sobre os "dez dias dados pelo tribunal em jeito de esmola".

Na sequência da renúncia, o tribunal ordenou a nomeação de um advogado oficioso para que o julgamento prossiga, tendo a sessão de hoje sido interrompida por alguns minutos para que este seja chamado. O novo advogado terá na mesma 10 dias para consultar o processo.

 

 

Temas: Sócrates Efeitos imediatos Sara Leitão Moreira

