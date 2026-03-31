A1 cortada entre Mealhada e Albergaria devido a incêndio florestal

Agência Lusa | CNN Portugal
Há 1h e 8min

Não há casas nem indústrias em risco mas a principal estrada do país teve de ser cortada

Mais de uma centena de bombeiros estão a combater um incêndio florestal em Aveiro, não havendo casas em risco, informou fonte dos Bombeiros. Este incêndio obrigou ao corte da A1 no sentido norte-sul na saída em Aveiro e no sentido sul-norte na saída em Albergaria/Mealhada

O alerta para o incêndio no lugar de Eixo, em Aveiro, foi dado cerca das 11:30. Em declarações à Lusa, a comandante dos Bombeiros Novos de Aveiro, Marisa Artur, disse que o incêndio tem uma frente ativa, mas com algumas projeções.

A mesma responsável referiu ainda que não há casas nem indústrias em risco.

Pelas 15:30, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, estavam mobilizados no combate ao fogo 101 operacionais, apoiados por 30 viaturas e dois meios aéreos.

EM ATUALIZAÇÃO

Temas: Incêndio Florestal Corte Estrada Mealhada Albergaria Trânsito Aveiro

País

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