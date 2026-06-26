MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Mundial 2026: Noruega 1-3 França | Senegal 1-0 Iraque (siga aqui)

CNN Portugal
Há 1h e 10min
Patch de Bota de Ouro de Mbappé, melhor marcador do Mundial 2022. James Rodríguez e Harry Kane também têm direito a um (Kevin C. Cox/Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Jogos decisivos para o fecho do grupo do I

DIRETO MAISFUTEBOL-SIGA AQUI

⇔ FICHA DE JOGO ⇔

GOLOS

Dembélé (7', 20', 32')

Aasgaard (21')

 

NORUEGA

TITULARES

Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener, Aursnes; Berg, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Oscar Bobb e Strand Larsen

SUPLENTES

Nyland, Tangvik, Ajer, Wolfe, Pedersen, Heggem, Langas, Thorsby, Berge, Odegaard, Jens Petter Hauge, Sorloth, Haaland, Nusa e Ryerson

 

FRANÇA

TITULARES

Maignan; Upamecano, Kounde, Theo Hernandez, Lacroix; Koné, Tchouameni, Olise; Doué, Dembélé e Mbappé

SUPLENTES

Samba, Risser, Gusto, Lucas Digne, Konate, Saliba, Lucas Hernandez, Kante, Rabiot, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Barcola e Mateta

♦♦♦

DIRETO MAISFUTEBOL-SIGA AQUI

⇔ FICHA DE JOGO ⇔

GOLOS

Diarra (4')

 

SENEGAL

TITULARES

Mory Diaw, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Krepin Diatta, Moussa Niakhate, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Sadio Mane, Ismaila Sarr e Ibrahim Mbaye

SUPLENTES

Yehvann Diouf, Mamadou Sarr, Kalidou Koulibaly, Antoine Mendy, Diouf, Pathe Ciss, Pape Sarr, Bara Ndiaye, Pape Gueye, Assane Diao, Bamba Dieng, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye e Iliman Ndiaye

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

 

IRAQUE

TITULARES

Ahmed Basil, Rebin Sulaka, Akam Hashim, Merchas Doski, Frans Putros, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Alammari, Ali Alhamadi, Ahmed Qasem e Ali Jasim

SUPLENTES

Fahad Talib, Jalal Hassan, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Munaf Younus, Ahmed Maknazi, Mustafa Saadoon, Youssef Amyn, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zaid Ismael, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Jussein e Marko Farji

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Noruega - França Senegal - Iraque
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

«Portugal não é apenas Cristiano, todos os jogadores são perigosos»

Há 15 min

FOTOS: as melhores imagens do Senegal-Iraque no Mundial 2026

Há 26 min

Mundial 2026: Noruega 1-3 França | Senegal 1-0 Iraque (siga aqui)

Há 1h e 10min

«A experiência diz-me que ser primeiro do grupo não é grande vantagem»

Há 1h e 49min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Ministério Público investiga suspeitas de perigo para a saúde pública e burla ao grupo Águas de Portugal

Ontem às 21:20

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

Hoje às 10:19

Aí está o primeiro grande duelo a doer do Mundial (e também o adversário do Brasil)

Hoje às 02:21

Casillas não recebeu 1,5 milhões de euros da seguradora. Fidelidade alega que enfarte "não constituiu um acidente de trabalho"

Ontem às 13:49

"Uma vitória para as famílias". Ryanair cede e altera políticas de lugares para pais com menores após investigação das autoridades britânicas

Ontem às 15:41

Edifício desaba no centro do Porto. Dono de papelaria escapa após sair para pedir satisfações sobre obras no prédio do lado

Ontem às 11:45

Foi fundamental na ajuda dos EUA à Ucrânia e é altamente respeitado pelos militares. Agora, é a última vítima da purga de Hegseth

24 jun, 11:35

Pausas para comer ou ir à casa de banho são descontadas no salário de operadores do SNS24

Hoje às 07:28

PJ desconfiava que estava a ser espiada pelo SIS nos vistos Gold. Carlos Alexandre ironizava sobre quem seria o "Garganta Funda" no Prolongamento

Ontem às 10:00

Cortes de energia, escassez de combustível e cancelamento dos acampamentos de verão: como os ataques da Ucrânia estão a transformar a Crimeia numa "espécie de apocalipse"

Hoje às 09:00

Mergulhadores da polícia descobriram algo ilegal e inesperado num destino de férias popular entre ricos e famosos

Ontem às 06:30

A Rússia continua a avançar no terreno e até a Ucrânia o admite - mas do Kremlin também chegam exageros

24 jun, 21:00