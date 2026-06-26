Mundial 2026: Noruega 1-3 França | Senegal 1-0 Iraque (siga aqui)

Jogos decisivos para o fecho do grupo do I
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Dembélé (7', 20', 32')
Aasgaard (21')
NORUEGA
TITULARES
Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener, Aursnes; Berg, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Oscar Bobb e Strand Larsen
SUPLENTES
Nyland, Tangvik, Ajer, Wolfe, Pedersen, Heggem, Langas, Thorsby, Berge, Odegaard, Jens Petter Hauge, Sorloth, Haaland, Nusa e Ryerson
FRANÇA
TITULARES
Maignan; Upamecano, Kounde, Theo Hernandez, Lacroix; Koné, Tchouameni, Olise; Doué, Dembélé e Mbappé
SUPLENTES
Samba, Risser, Gusto, Lucas Digne, Konate, Saliba, Lucas Hernandez, Kante, Rabiot, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Barcola e Mateta
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⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Diarra (4')
SENEGAL
TITULARES
Mory Diaw, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Krepin Diatta, Moussa Niakhate, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Sadio Mane, Ismaila Sarr e Ibrahim Mbaye
SUPLENTES
Yehvann Diouf, Mamadou Sarr, Kalidou Koulibaly, Antoine Mendy, Diouf, Pathe Ciss, Pape Sarr, Bara Ndiaye, Pape Gueye, Assane Diao, Bamba Dieng, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye e Iliman Ndiaye
IRAQUE
TITULARES
Ahmed Basil, Rebin Sulaka, Akam Hashim, Merchas Doski, Frans Putros, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Alammari, Ali Alhamadi, Ahmed Qasem e Ali Jasim
SUPLENTES
Fahad Talib, Jalal Hassan, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Munaf Younus, Ahmed Maknazi, Mustafa Saadoon, Youssef Amyn, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zaid Ismael, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Jussein e Marko Farji