Quem é Ahmad Vahidi, o comandante-chefe da IRGC procurado pela Interpol e que está a ajudar a definir os próximos passos do Irão?

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Raramente é visto em público, mas está por detrás de algumas das políticas mais radicais do país. Quanto aos EUA "está entre aqueles que dizem: se Trump quiser voltar à guerra, então seja bem-vindo"

Enquanto as negociações sobre a guerra no Irão estão por um fio, um notável comandante iraniano sancionado pelos EUA e procurado pela Interpol está a ajudar a definir os próximos passos de Teerão.

O brigadeiro-general Ahmad Vahidi, comandante-chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irão, assumiu o cargo depois de o seu antecessor, Mohammad Pakpour, ter sido morto durante os ataques conjuntos dos EUA e de Israel a 28 de fevereiro.

Sancionado pelos EUA pelo seu papel na repressão de protestos internos e procurado pela Interpol por ter estado alegadamente envolvido num atentado bombista na Argentina há três décadas, Vahidi é um dos opositores mais ferozes de qualquer compromisso com Washington e, segundo especialistas, é ainda mais radical do que Pakpour.

“Ele é influente, mas faz parte de um sistema”, afirmou Ali Vaez, diretor do projeto para o Irão no International Crisis Group. “As decisões são tomadas de forma consensual e, sem dúvida, Vahidi tem uma voz muito forte na sala.”

A ascensão de Vahidi a um dos principais decisores do Irão mostra que os esforços dos EUA e de Israel para decapitar a liderança do país não produziram uma elite dirigente mais moderada. Sob a liderança de Vahidi, o IRGC bloqueou efetivamente o tráfego no mais importante ponto de passagem petrolífera do mundo, enquanto as exigências de Teerão a Washington ultrapassam agora as apresentadas em negociações anteriores.

Vahidi é um homem “muito dominante” e “radical”, profundamente comprometido com os princípios da Revolução Islâmica, disse à CNN Danny Citrinowicz, antigo chefe da divisão do Irão nos serviços de informações militares de Israel.

“Não se consegue chegar a acordo sobre nada sem passar por ele”, afirmou Citrinowicz. “Ele está entre aqueles que dizem: se não conseguirmos o que queremos, se Trump quiser voltar à guerra, então seja bem-vindo.”

O presidente dos EUA afirmou esta semana que esteve perto de voltar a atacar o Irão, ameaçando reacender a guerra caso Teerão não aceite um acordo. Mais tarde, disse estar disposto a esperar para ver se as conversações avançavam, mas avisou que “o relógio está a contar”.

Os generais e comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), Mohsen Rezaee (2.º à esquerda), Ali Fadavi (3.º à esquerda), Ahmad Vahidi (2.º à direita) e Hassan Hassanzadeh (à direita), participam numa cerimónia memorial para comandantes do IRGC, cientistas nucleares e civis mortos na guerra Irão-Israel, na Grande Mesquita Imam Khomeini, no centro de Teerão, Irão, a 2 de julho. (Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Images)

“Estamos nas fases finais relativamente ao Irão. Vamos ver o que acontece”, disse Donald Trump aos jornalistas na manhã de quarta-feira sobre os esforços para garantir um acordo.

“Ou chegamos a um acordo ou vamos fazer algumas coisas um pouco desagradáveis”, continuou. “Mas esperemos que isso não aconteça.”

Vahidi avisou na quarta-feira que “se for cometida qualquer nova agressão contra o território iraniano, esse fogo cuja promessa foi anteriormente feita e permaneceu confinado ao quadro de uma guerra regional limitada, desta vez irromperá em chamas e ultrapassará todas as fronteiras e domínios”.

“Receberão golpes devastadores”, escreveu na rede X, segundo os meios de comunicação iranianos.

O comandante raramente é visto em público, mas na quinta-feira circularam imagens de Vahidi reunido com o ministro do Interior do Paquistão. Os meios de comunicação iranianos desmentiram as imagens, afirmando que Vahidi não se encontrou com o responsável paquistanês e que a fotografia remonta a 2024.

Enquanto responsáveis como Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento do Irão, e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, são normalmente vistos como os rostos públicos do Irão e das negociações com os EUA, Vahidi estará provavelmente a defender algumas das políticas mais radicais do país nos bastidores, segundo alguns especialistas.

Até agora, o Irão recusou aceitar qualquer proposta que, na sua perspetiva, corresponda a uma capitulação. Após semanas de troca de propostas, a mais recente oferta iraniana não apresentou concessões significativas nos principais pontos de discórdia, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, que afirmou que a questão do enriquecimento nuclear continua a ser um ponto central no impasse.

"Um homem procurado"

Os especialistas afirmam que, desde o início da guerra do Irão, Teerão tem sido liderado por um pequeno círculo de figuras ligadas ao IRGC que emergiram dos escombros da guerra Irão-Iraque nos anos 1980. Vahidi é uma peça-chave desse grupo.

Tornou-se “um ator muito importante, mas dentro das limitações sistémicas que a República Islâmica possui”, afirmou Vaez, acrescentando que ele tem particular influência quando o país está em guerra.

Continua, no entanto, pouco claro até que ponto poderá ser um obstáculo a um acordo com os EUA.

Em abril, o Institute for the Study of War (ISW), em Washington DC, afirmou que “a aparente disposição de Vahidi para abandonar as conversações EUA-Irão indica que Vahidi está preparado para retomar a guerra, se necessário”. Mas Vaez disse que, até agora, não existem provas de que Vahidi esteja a bloquear um acordo.

Nascido em 1958 em Shiraz, a ideologia de Vahidi foi moldada pela guerra e pelo confronto com o Ocidente. Juntou-se ao regime no seu início, após a Revolução Iraniana de 1979, e foi nomeado vice-chefe dos serviços de informações em 1981.

Antes disso, estudou eletrónica e engenharia industrial, segundo os meios de comunicação iranianos.

Um polícia impede as pessoas de se aproximarem do local onde uma poderosa explosão destruiu um edifício de sete andares que albergava a Associação Mutual Israelita Argentina, em Buenos Aires, a 18 de julho de 1994. (Daniel Luna/AFP/Getty Images)

“Ele foi moldado pelo IRGC”, afirmou Citrinowicz, referindo-se à organização que os EUA classificaram como Organização Terrorista Estrangeira.

É procurado pela Interpol pelo seu alegado papel no atentado bombista de 1994 contra um centro comunitário judaico em Buenos Aires, Argentina, que matou 85 pessoas. Também terá mantido contactos com israelitas nos anos 1980 durante o caso “Irão-Contras”, o esquema apoiado por Israel e pelos EUA para vender armas ao Irão e usar os lucros para financiar rebeldes anticomunistas, conhecidos como Contras, na Nicarágua.

Foi o primeiro comandante da Força Quds, uma unidade de elite do IRGC, e assumiu vários cargos ao longo dos anos, incluindo vice-chefe do IRGC e do exército iraniano, ministro da Defesa e ministro do Interior.

Em 2022, Vahidi foi sancionado pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA pela repressão violenta contra manifestantes após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, detida pela polícia da moralidade por alegadamente violar o código de vestuário islâmico do Irão e que morreu sob custódia.

“Vahidi avisou as mulheres iranianas de que as forças de segurança do governo iam penalizar aquelas que ‘violassem as regras’ em referência ao uso do hijab”, afirmou o Tesouro norte-americano, acrescentando que ele ameaçou explicitamente os manifestantes e defendeu ações brutais para suprimir os protestos em curso.

Uma sombra ameaçadora paira sobre Vahidi, já que vários dos seus antecessores foram assassinados pelos EUA e por Israel, incluindo Qasem Soleimani, antigo comandante da Força Quds.

“Ele é um homem procurado”, afirmou Citrinowicz. “É alguém que deve ser levado muito a sério”.