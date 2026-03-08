EUA e Israel ponderam enviar forças especiais para controlar urânio do Irão

Tiago Ferreira Resende
Há 2h e 1min
Donald Trump e Benjamin Netanyahu (Will Oliver/EPA via Lusa)

A revelação acontece horas depois de o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ter deixado um aviso firme nas redes sociais

Os Estados Unidos e Israel discutiram a possibilidade de enviar forças especiais para o Irão para garantir o controlo do arsenal de urânio altamente enriquecido do país numa fase posterior da guerra. A informação foi avançada pelo jornal Axios, que cita quatro fontes com conhecimento nas conversas.

De acordo com essas fontes, o presidente norte-americano, Donald Trump, terá considerado o envio de unidades de operações especiais como uma das várias opções em análise para impedir que Teerão continue a enriquecer urânio para uma eventual produção de material destinado a armas nucleares.

“Em algum momento talvez o façamos. Seria uma grande coisa”, admitiu o presidente norte-americano no passado aos jornalistas, acrescentando que essa possibilidade deveria ser avaliada numa fase posterior.

Segundo responsáveis citados pela Axios, caso os Estados Unidos avancem com operações com “tropas no terreno”, estas não passariam por uma grande força militar, mas antes por pequenas incursões conduzidas por unidades de operações especiais.

"Se matarem americanos, vamos matar-vos"

A revelação acontece horas depois de o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ter deixado um aviso firme nas redes sociais, alertando que qualquer ataque contra cidadãos norte-americanos terá uma resposta contundente.

Numa publicação partilhada pelo Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) na rede social X, Hegseth afirmou que quem ameaçar americanos enfrentará consequências severas. “Se matarem americanos, se ameaçarem americanos em qualquer lugar do mundo, vamos caçar-vos sem pedir desculpa e sem hesitação, e vamos matar-vos”, declarou.

A mensagem foi acompanhada por um vídeo de 21 segundos, que mostram veículos e estruturas a serem atingidos e destruídos por forças norte-americanas durante recentes operações militares.

Temas: EUA Israel Forças especiais Irão Urânio

Médio Oriente

03:29

"Esta zona raramente é afetada. A guerra está a estender-se pelo país todo". Ataque israelita faz quatro mortos em Beirute

Há 26 min
01:14

"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias

Há 1h e 23min

ATAQUE AO IRÃO • AO MINUTO | "Formou-se uma opinião decisiva e esmagadora": Irão já escolheu o próximo líder supremo de forma "maioritária"

Há 1h e 53min

EUA e Israel ponderam enviar forças especiais para controlar urânio do Irão

Há 2h e 1min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

Ontem às 08:00

Este país rico em petróleo tem travado a ação climática. Está discretamente a construir um império de energia limpa

Ontem às 15:00

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

5 mar, 08:00

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

Ontem às 17:08

Morreu Nuno Morais Sarmento

Ontem às 10:08

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

Ontem às 22:00

"Já não é daqui a dois anos, está a acontecer agora": a IA vai mesmo "destruir" vários empregos e "o que estamos a ver é a fronteira do que pode ser o nosso futuro"

Ontem às 09:00

Irão faz um pedido de desculpa e impõe condição para suspender ataques a países vizinhos

Ontem às 13:27

Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina

6 mar, 21:19

Quase deixou um desconhecido sair da sua vida para sempre. Mas um guarda real britânico interveio

Ontem às 12:00

“Segurem os vossos telhados: não repitam o erro do estádio de Leiria”

6 mar, 06:49

Mourinho não quer fazer com Trubin a "parolice" que Farioli fez com Diogo Costa

Ontem às 16:37