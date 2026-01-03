Trump diz que assistiu à captura de Maduro "como se fosse um programa de televisão"

CNN
3 jan, 15:10
Venezuela

O presidente norte-americano anunciou que o seu homólogo venezuelano está a bordo do USS Iwo Jima, a caminho de Nova Iorque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acompanhou em tempo real a complexa captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a partir de uma sala em Mar-a-Lago, ao lado de generais militares.

“Disseram-me militares de carreira que não há outro país na Terra capaz de realizar uma manobra destas”, afirmou Trump numa entrevista telefónica à Fox News. “Se tivesse visto o que aconteceu... quero dizer, eu vi literalmente, como se estivesse a ver um programa de televisão”.

“Se tivesse visto a velocidade, a violência - eles usam esse termo, velocidade e violência -... foi simplesmente algo incrível, um trabalho extraordinário feito por estas pessoas. Não há mais ninguém que pudesse ter feito algo assim”, acrescentou Trump.

O presidente norte-americano, que passou o Natal e o Ano Novo em Palm Beach, no seu clube privado Mar-a-Lago, disse que viu as forças armadas dos EUA capturarem Maduro, numa operação que incluiu a arrombamento de portas de aço.

“Nós assistimos a partir de uma sala. Tínhamos uma sala e vimos tudo, cada aspeto da operação. Estávamos rodeados de muitas pessoas, incluindo generais, e eles sabiam exatamente o que estava a acontecer. Foi muito complexo, extremamente complexo”.

“Basicamente, eles entraram à força e invadiram locais que, teoricamente, não podiam ser invadidos - arrombaram portas de aço que tinham sido colocadas ali precisamente por esse motivo - e retiraram-nos em questão de segundos. Nunca vi nada assim”, continuou.

"Alguns feridos. Nenhum morto"

Trump afirmou que os Estados Unidos tinham à disposição um “número massivo” de aeronaves, incluindo helicópteros e aviões de combate. O presidente dos Estados Unidos acredita ainda que nenhum americano morreu durante a operação para capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro, embora alguns tenham ficado feridos ao tentarem detê-lo num local que Trump descreveu como fortemente fortificado.

“Penso que não tivemos ninguém morto, tenho de dizer isso, porque alguns homens foram atingidos. Mas regressaram e, ao que tudo indica, estão em muito boas condições”, afirmou à Fox News.

O presidente acrescentou que um helicóptero foi atingido durante a operação, mas que nenhuma aeronave foi perdida.

“Não perdemos nenhuma aeronave. Tudo regressou. Uma delas foi atingida com bastante força, um helicóptero, mas conseguimos trazê-lo de volta”, afirmou Trump.

Os passos que se seguem, segundo Trump

O presidente dos Estados Unidos antecipou o que a sua administração está a ponderar como próximos passos em termos de governação da Venezuela, depois da captura de Nicolás Maduro.

“Bem, estamos a tomar essa decisão agora. Não podemos correr o risco de deixar outra pessoa governar e simplesmente continuar o que ele deixou. Por isso, estamos a decidir isso neste momento. Vamos estar muito envolvidos. E queremos liberdade para o povo”, disse Trump à Fox News, numa entrevista telefónica.

Trump afirmou que os venezuelanos estão muito satisfeitos com a captura de Maduro “porque gostam dos Estados Unidos” e porque o país, sob Maduro, era “uma ditadura”.

Segundo Trump, Maduro estava a tentar negociar. “Sabe? Ele estava a tentar negociar no fim”, disse. “Mas eu disse: ‘Não, não podemos fazer isso.’ O que ele fez com as drogas é mau".

Maduro a bordo do USS Iwo Jima

Donald Trump afirmou ainda que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a sua mulher estão a bordo do USS Iwo Jima, a caminho de Nova Iorque.

“Sim, o Iwo Jima. Eles estão num navio”, esclareceu Trump. “Vão seguir para Nova Iorque. Os helicópteros retiraram-nos de lá e eles foram de helicóptero numa viagem agradável. Tenho a certeza de que adoraram. Mas eles mataram muita gente, não se esqueçam disso.”

Questionado sobre as alternativas que tinha oferecido a Maduro, Trump respondeu: “Bem, basicamente eu disse: tens de desistir. Tens de te render.”

Trump disse ainda à Fox que falou com Maduro há uma semana: “Isto foi um símbolo muito importante, e nós, eu tive conversas. Eu falei com ele pessoalmente, mas disse-lhe: tens de desistir. Tens de te render".

Temas: Donald Trump Nicolás Maduro Venezuela Presidente dos EUA Ataques Venezuela

E.U.A.

Pelo menos dois mortos em ataque durante funeral em Salt Lake City

Há 2h e 17min

Caracas diz que ataque dos EUA causou pelo menos 100 mortos

Há 2h e 48min

Mulher morta durante operação de agentes de imigração em Minneapolis, EUA

Ontem às 21:50
03:18

"O direito internacional é direcionado por quem tem a força e faz-se através de uma submissão voluntária" de "quem não tem poder"

Ontem às 21:03
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13