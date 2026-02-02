Estas são as três regras para usar geradores com segurança

Estragos da Depressão Kristin em Leiria (PAULO CUNHA/LUSA)

As autoridades avisam que o monóxido de carbono é um gás invisível e sem cheiro, tóxico, que mata em silêncio, sobretudo durante a noite ou enquanto se dorme

A Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Proteção Civil emitiram “três regras simples” para a utilização segura de geradores, face ao aumento da procura destes aparelhos devido à falta de energia provocada pela tempestade Kristin.

Estas são as recomendações das autoridades para evitar acidentes e intoxicações por monóxido de carbono:

  • Não utilizar os geradores em espaços fechados, mesmo com portas ou janelas abertas
  • Manter o aparelho afastado pelo menos seis metros da casa
  • Direcionar os gases de escape para longe das habitações

Numa publicação nas redes sociais, a DGS e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) afirmam que “devido à tempestade Kristin poderá surgir a necessidade de utilizar geradores para produção de energia”, mas alertam que é fundamental conhecer os riscos associados e garantir a sua utilização em segurança.

As autoridades avisam que o monóxido de carbono é um gás invisível e sem cheiro, tóxico, que mata em silêncio, sobretudo durante a noite ou enquanto se dorme.

Salientam que mesmo um gerador pequeno liberta monóxido de carbono suficiente para matar em 10 a 15 minutos, num espaço fechado ou semifechado.

A DGS e a ANEPC apelam às pessoas para, no caso de detetarem libertação de monóxido de carbono ou apresentarem sintomas de intoxicação, ligarem imediatamente para o 112.

Em caso de suspeita, todos devem sair imediatamente para o exterior e permanecer lá até autorização dos profissionais.

Os sintomas a observar são dor de cabeça persistente, tonturas ou sensação de desmaio, náuseas e vómitos sem causa aparente, cansaço ou fraqueza fora do normal, confusão, dificuldades em pensar ou falar, sonolência excessiva e falta de ar.

As autoridades alertam que a inalação deste gás pode levar à perda de consciência ou à morte.

