Cientistas detetam indícios de que uma nova fronteira de placas tectónicas está a formar-se

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O resultado é apenas preliminar, porque as amostras provêm de apenas seis locais numa área altamente concentrada

A África Subsariana pode dividir-se dentro de alguns milhões de anos, e os cientistas acreditam que podem estar a assistir aos estágios iniciais deste processo geológico.

A divisão ocorreria ao longo da Fenda de Kafue, que faz parte de uma linha de rift com aproximadamente 2.500 quilómetros de comprimento, que vai da Tanzânia à Namíbia. Um rift é uma fenda na crosta terrestre que perturba a superfície e pode causar o afundamento do solo e sismos. Existem milhares de rifts em todo o mundo e, embora a maioria esteja inativa ou morta, podem ocasionalmente ser reativados.

Os geólogos pensavam que a Fenda de Kafue estava morta há muito tempo. Mas alguns especialistas dizem agora que ele tem mostrado sinais de atividade nas últimas décadas. Crescentes evidências estão a levantar a suspeita de que a formação se possa estar a transformar numa nova fenda continental — e que eventualmente se possa tornar num novo limite entre placas tectónicas, criando um mar totalmente novo no processo.

Estudos anteriores recolheram essas pistas. Sismos demasiado fracos para serem sentidos pelas pessoas, mas suficientemente fortes para serem detetados por instrumentos, o aumento da temperatura subterrânea e pequenas alterações na elevação do solo detetadas por satélites sugerem que a área pode ser tectonicamente ativa.

Agora, um novo estudo publicado em meados de maio na revista Frontiers in Earth Science vai um passo mais além. "Temos os primeiros dados geoquímicos desta área", diz Rūta Karolytė, que liderou o estudo quando era investigadora de pós-doutoramento na Universidade de Oxford, em Inglaterra. "Esta é uma linha de evidência bastante diferente que realmente fortalece a ideia de que temos atividade de rift na área."

Estudar um novo rift continental ajudaria a responder a uma das questões mais fundamentais da tectónica.

"Como começa um novo limite de placas? Os limites de placas maduros são fáceis de reconhecer. As fases iniciais são muito mais subtis", refere Estella Atekwana, professora catedrática de ciências da Terra e planetárias na Universidade da Califórnia, em Davis, que não participou no estudo.

“Se a Fenda de Kafue fizer parte de um limite de placas recém-formado, isto oferece-nos uma rara oportunidade de estudar o surgimento de um limite de placas antes que o vulcanismo, os grandes sismos e as grandes deformações da superfície alterem as condições originais.”

Pistas de uma nova placa tectónica

Para reunir as provas, Karolytė e os seus colegas recolheram amostras de fontes termais e poços geotérmicos na Zâmbia que surgiram naturalmente acima da suposta fenda. "Há água quente a borbulhar à superfície e recolhemos amostras do gás que está a subir", indica Karolytė, que é atualmente cientista de produto principal na Snowfox Discovery, uma empresa de exploração de hidrogénio natural com sede no Reino Unido.

Os investigadores estavam a analisar principalmente a proporção entre dois tipos de hélio — o hélio-3 e o hélio-4. A equipa procurou um sinal revelador de que as fontes e os poços tinham uma ligação com o manto da Terra, a camada entre a crosta e o núcleo que tem centenas de quilómetros de espessura. "Encontrámos mais hélio-3 do que normalmente se encontra na crosta, o que é geralmente um sinal de fluidos do manto a subir para a água", explica Karolytė.

Os investigadores recolheram amostras de gás para o estudo numa fonte termal na região de Gwisho, na Zâmbia. foto P. Vivien-Neal/Kalahari Geo-Energy e M. C. Daly/Universidade de Oxford, Reino Unido

O resultado é apenas preliminar, porque as amostras provêm de apenas seis locais numa área altamente concentrada. Mas os investigadores também recolheram amostras de duas fontes termais a cerca de 95 quilómetros da suposta fenda e não encontraram um aumento semelhante na proporção de hélio-3.

Como o material do manto pode chegar à superfície à medida que as placas tectónicas se esticam e começam a separar-se, a equipa de estudo acredita que estes novos dados geoquímicos podem servir como um sinal precoce que indica a formação de um novo limite de placa.

Um benefício económico

As placas tectónicas são gigantescas placas de rocha sólida que variam em tamanho desde algumas centenas até milhares de quilómetros de diâmetro, com uma espessura de até cerca de 190 quilómetros. Desde que estas placas se formaram no início da história da Terra, elas deslizam sobre o manto a uma velocidade comparável à taxa de crescimento das unhas humanas. Há cerca de 200 milhões de anos, o movimento das placas começou a separar uma gigantesca massa de terra chamada Pangeia nos continentes atuais. As placas ainda estão em movimento, e este movimento impulsiona processos geológicos como sismos e a formação de vulcões.

Os limites entre as placas estão sobretudo nas profundezas dos oceanos, e podem deslizar umas sobre as outras, chocar ou separar-se. Os limites são também as áreas onde ocorre a maioria dos sismos e da atividade vulcânica.

Uma fenda ativa em desenvolvimento pode transformar-se num limite de placa tectónica — mas não necessariamente. “Estas fendas geralmente começam e param, ou podem expandir-se um pouco e parar novamente. É difícil prever o que vai acontecer”, diz Karolytė.

África possui já uma fenda bem desenvolvida com dezenas de milhões de anos. A Fenda da África Oriental tem vários vulcões e é sismicamente ativa. No entanto, seria necessário muito tempo para que a nova fenda se desenvolvesse desta forma e se transformasse num limite de placas tectónicas. "Na melhor das hipóteses, isto poderia acontecer daqui a alguns milhões de anos; na pior, poderia demorar 10 a 20 milhões de anos", diz o coautor do estudo, Mike Daly, professor convidado de Ciências da Terra na Universidade de Oxford.

"A parte sul de África separar-se-ia, mas antes disso, começaríamos a ver muito mais sismos e alguma atividade vulcânica com lava a fluir. Começaríamos a ter fendas profundas e a água começaria a ficar estagnada nelas, depois teríamos lagos como os que existem hoje na África Oriental, e, por fim, teríamos o mar", acrescenta Daly.

A curto prazo, no entanto, a Zâmbia poderá beneficiar economicamente com o aproveitamento da energia geotérmica — estão a surgir centrais geotérmicas na região. O país sem litoral poderia até recolher o hélio, que é muito procurado e tem diversas aplicações na medicina e na indústria tecnológica.

Vista aérea dos pântanos do rio Kafue, na Zâmbia. foto DeAgostini/Getty Images

Para confirmar as descobertas, os investigadores estão a recolher mais gás de uma área geográfica mais vasta ao longo da suposta fenda e já estão a trabalhar num novo estudo com resultados mais abrangentes.

Responder a questões fundamentais

Folarin Kolawole, professor assistente no departamento de Ciências da Terra e do Ambiente da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, que não participou no estudo, acredita que as descobertas são inovadoras e entusiasmantes porque fornecem uma “forte confirmação” de que existe um fluxo ascendente direto de fluidos do manto para a superfície através de zonas de rift recém-formadas.

“A principal importância de um novo limite de placas no sudoeste de África é que temos agora um caminho estabelecido para o continente se fragmentar, desde o leste de África, passando pelo Botswana e pela Namíbia, até ao Oceano Atlântico”, acrescenta Kolawole num e-mail.

O número de amostras é limitado, mas os resultados são ainda significativos, de acordo com Atekwana, da UC Davis. “Fornecem fortes evidências geoquímicas de que a Fenda de Kafue está ativa em profundidade, mesmo que o magma não tenha atingido a superfície”, adianta num e-mail.

Atekwana acrescenta, no entanto, que são necessárias mais evidências ao longo de todo o limite proposto para determinar se o sinal de hélio do manto é contínuo ou apenas local. “Esta é uma importante linha de evidência, não a palavra final. Apoia a hipótese de rifteamento numa fase inicial, mas confirmar um novo limite de placas requer um teste completo à escala de limite de placas”, acrescenta ela.

“Isto não significa que África se vai dividir amanhã; estes processos desenrolam-se ao longo de milhões de anos. Mas, cientificamente, seria como apanhar um limite de placas no ato do seu nascimento.”