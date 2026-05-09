Esta família saiu dos EUA e nunca se sentiu tão em casa como no coração da Europa (mesmo com uma dificuldade inesperada)

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Geoffrey e Sarah deixaram os EUA, passaram pela Irlanda e acabaram por se estabelecer em Breisach, na Alemanha. Embora a adaptação do filho pequeno tenha sido difícil nos primeiros meses, a família diz sentir-se hoje plenamente integrada e valorizam especialmente o espírito comunitário e a qualidade de vida local

Viveram em vários destinos ao longo dos anos, incluindo São Francisco e Irlanda, mas Geoffrey e Sarah dizem que nunca se sentiram tão em casa como na Alemanha.

O casal, que se mudou para Breisach, localizada ao longo do temperado Vale do Reno, em 2023, adora explorar as margens do rio, os parques e as florestas da encantadora cidade, conhecida como a porta de entrada para a Floresta Negra, com o filho de seis anos.

Após dois anos e meio em Breisach, construída no topo de uma colina, Geoffrey e Sarah - que optaram por não divulgar os apelidos por razões pessoais - dizem que foram recebidos de braços abertos e que agora sentem que fazem parte da comunidade local.

“Não teve nada a ver connosco”, diz Geoffrey. “Teve a ver com as pessoas daqui, que realmente abriram os seus corações para nós.”

Embora hoje estejam felizes e estabelecidos na Alemanha, o casal diz que mudar-se para lá nunca fez parte dos planos.

Geoffrey e Sarah, casados desde 2005, estavam satisfeitos com as suas vidas no Colorado e não tinham intenção de deixar os EUA até há cerca de uma década.

Grande decisão

Breisach, localizada no temperado Vale do Reno, é conhecida como a porta de entrada para a Floresta Negra e alberga também a Catedral de Santo Estêvão, situada no topo da colina. Walter Bibikow/Digital Vision/Getty Images

Geoffrey diz que entrou em depressão após as eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e começou a olhar para a sua vida de forma diferente. Cerca de um ano depois, perdeu o emprego como engenheiro de testes de software.

“Isso empurrou-me para o limite”, contou Geoffrey à CNN Travel. “Queria alguma distância emocional daquilo que estava a acontecer à minha volta, e isso significava distância geográfica.”

Como Sarah conseguiu obter cidadania irlandesa por descendência através da avó, a Irlanda estava no topo da lista como possível novo lar para a família, e começaram a procurar oportunidades lá, bem como nos EUA.

Quando Geoffrey recebeu uma proposta de trabalho em Dublin, sentiram que era o momento certo para mudar.

“Se tivesse encontrado um nos EUA, provavelmente teríamos ficado”, reflete Geoffrey hoje.

Deixar os EUA não foi uma decisão fácil para Geoffrey e Sarah, que dizem ter uma forte rede de apoio no Colorado. Tinham acabado de concluir grandes obras na casa que acreditavam ser a sua casa para sempre.

Em vez de vender, decidiram arrendar a propriedade de três quartos para a manter como rede de segurança. Isso revelou-se simples, mas encontrar uma casa para arrendar em Dublin, já que não podiam comprar uma habitação na capital irlandesa, foi mais complicado.

Por isso, foram “criativos”. Inspirados por amigos que viviam num barco há anos, compraram uma casa flutuante nos Países Baixos e mandaram-na para Malahide, uma cidade costeira a norte de Dublin com marina.

A embarcação chegou dois dias antes deles, em junho de 2018.

“Podia ter corrido terrivelmente mal, mas acabou por resultar tudo”, diz Geoffrey.

Levaram consigo no avião tudo o que precisavam, juntamente com os dois cães. A parte mais cara da mudança foi a compra da casa flutuante, que custou cerca de 64 mil euros. O aluguer do espaço na marina custava cerca de 435 euros por mês.

“Tendo em conta que era a nossa habitação permanente, não era assim tão mau”, diz Sarah.

Aventura na Irlanda

Depois de deixarem os EUA, o casal viveu inicialmente num barco na Irlanda. Geoffrey aparece no barco, juntamente com os dois cães, em 2018. Cortesia Geoffrey

Geoffrey e Sarah passaram cerca de cinco anos na Irlanda, vivendo no barco durante um ano e meio antes de se mudarem para uma pequena casa no centro de Dublin.

“Quando estávamos à espera do nosso filho, decidimos que viver num barco no Mar da Irlanda talvez não fosse o melhor lugar para ter um bebé a correr por ali”, explica Geoffrey.

Passados alguns anos, começaram novamente a sentir vontade de mudar, diz Sarah, acrescentando que a Irlanda começou a parecer um pouco “insular” com o tempo e ela estava pronta para seguir em frente.

“Gosto de ter mais oportunidades e opções, por isso estávamos entusiasmados”, acrescenta.

Então, porquê a Alemanha? Ambos tinham estudado alemão anteriormente e vivido brevemente no país, por isso os países de língua alemã — e inglesa — estavam no topo da lista desta vez.

“Somos velhos, e é difícil aprender uma nova língua numa idade mais avançada”, diz Sarah, acrescentando que queriam que o filho fosse bilingue e já lhe falavam alemão em casa.

Também ponderaram regressar aos EUA, mas acabaram por decidir que não.

Em 2022, a família viajou até Freiburg im Breisgau, uma área onde Sarah tinha estudado anteriormente, e ficou imediatamente atraída pela cidade vizinha de Breisach, perto da fronteira francesa.

“Ficámos apaixonados pela zona”, confessa Geoffrey. “E dissemos: ‘Ok, é isto. Agora vamos começar a procurar casa.’”

Depois de encontrarem uma casa adequada - um apartamento com dois quartos - e concluírem o processo de compra, o casal e o filho mudaram-se cerca de um ano após a primeira visita.

A família foi acolhida pelos habitantes locais - com vizinhos a convidarem Sarah para café e bolo quase imediatamente.

Mas embora o casal assumisse que o filho, então com três anos, era suficientemente novo para se adaptar facilmente à nova vida, isso revelou-se muito longe da realidade.

“Enquanto nós estávamos a desfrutar da receção calorosa e de tudo o resto, o nosso filho teve dificuldades”, afirma Sarah. “Ele simplesmente não estava feliz.”

Adaptação difícil

“Não esperávamos que uma criança de três anos tivesse tanta dificuldade em mudar-se”, diz Sarah sobre o filho, agora com seis anos, que inicialmente teve dificuldades em adaptar-se à nova vida. Cortesia Geoffrey

Sarah diz que o filho demorou cerca de cinco meses a adaptar-se à vida em Breisach e que o seu comportamento se tornou perturbador por vezes.

“Não esperávamos que uma criança de três anos tivesse tanta dificuldade em mudar-se”, admite Sarah, observando que isso foi extremamente duro para toda a família.

Felizmente, as coisas tornaram-se mais fáceis e o filho entrou depois num Jardim de Infância Florestal, uma abordagem educativa baseada na natureza em que as crianças passam a maior parte do tempo ao ar livre, e agora está a prosperar.

“Fazem passeios pela floresta para subir às árvores e apanhar frutos silvestres”, conta Sarah, acrescentando que o local parece saído diretamente de “O Senhor dos Anéis”, de J. R. R. Tolkien.

Dois anos e meio após a mudança para Breisach, toda a família sente-se instalada e confiante de que tomou a decisão certa. Geoffrey trabalha agora remotamente para uma empresa norte-americana.

Uma das coisas que mais apreciam na vida em Breisach é o facto de estar tão focada na comunidade.

“Sinto que nos EUA existe muitas vezes uma corrente de consumismo em muitas das coisas que fazemos…”, explica Sarah, acrescentando que muitas atividades parecem simplesmente serviços pagos. “Aqui parece mais provável cocriar coisas. Estamos constantemente a viver experiências em que a comunidade está integrada em tudo o que fazemos”, diz.

Por exemplo, o cinema local é gerido por um grupo de voluntários, incluindo Geoffrey, enquanto Sarah se tornou membro do coro local.

Quanto às diferenças culturais, Geoffrey admite que ainda tem dificuldade com a frontalidade dos alemães e que às vezes tem de se lembrar de não ficar ofendido.

“Não há rodeios”, diz. “Não existe aquele ‘Oh, importava-se imenso?’”

Ambos admitem ter alguma ansiedade em relação ao sistema educativo alemão, que consideram muito diferente do norte-americano.

“Todo o sistema escolar aqui é um mistério para mim”, refere Geoffrey. Sarah acrescenta que por vezes se preocupa em comunicar claramente com os professores do filho, já que não domina a língua tão bem quanto o marido.

‘Sentimo-nos satisfeitos’

O filho do casal está agora felizmente instalado em Breisach e deverá começar a escola em setembro. Cortesia Geoffrey

No lado positivo, sentem que os adultos têm mais tolerância para com as crianças em espaços públicos na Alemanha e são mais propensos a interagir com elas para intervir em situações em que o comportamento de uma criança possa estar a afetar os outros à sua volta.

“Nos Estados Unidos, alguém pode lançar-lhe um olhar de reprovação”, afirma Sarah. “Mas aqui as pessoas tomam a iniciativa de tentar estabelecer ligação com a criança, o que acho uma boa abordagem.”

Quanto ao custo de vida, o casal considera a Alemanha razoavelmente acessível e fica frequentemente chocado com os custos de restaurantes e alimentação nos EUA quando regressa em visita.

“Parece tudo tão inacessível”, refere Sarah, observando que Breisach pode ser mais barata do que as grandes cidades alemãs. “Especialmente sair para restaurantes, o nível é muito mais baixo.”

Entretanto, Geoffrey brinca dizendo que, depois de viverem em Dublin, considerada uma das cidades mais caras da Europa, às vezes parecia que lhes estavam a dar coisas de graça em Breisach.

Embora sintam falta da família e dos amigos nos EUA, já receberam muitas visitas desde que partiram.

Geoffrey diz que a família discutiu a possibilidade de dividir o tempo entre Reino Unido, Irlanda ou EUA depois de o filho terminar a escola.

“Obviamente tudo pode mudar, mas não sinto saudades de casa em relação aos EUA”, diz Geoffrey. Sarah afirma estar mais aberta ao regresso do que ele.

Quando o filho começar a escola em setembro, onde irá experienciar pela primeira vez estar sentado numa sala de aula, o caminho até à escola será feito por uma antiga escadaria de pedra que remonta aos tempos romanos, revela Geoffrey.

“Achamos isso muito giro”, acrescenta. “Gostamos da história daqui. Não se encontra isso nos EUA.”

Ao olharem para trás sobre a mudança, o casal diz que aconselharia outras famílias que estejam a pensar mudar-se para outro país a não se comprometerem totalmente com uma mudança permanente até terem a certeza de que é o lugar certo.

“Não vendemos a nossa casa e mantivemos muitas das nossas coisas nos Estados Unidos”, refere Geoffrey, explicando que acabaram por vender a casa no Colorado no ano passado. “Vão experimentar durante algum tempo. Certifiquem-se de que gostam. Tenham um plano B.”

Ambos dizem estar agradavelmente surpreendidos com o quão em casa se sentem em Breisach, já que estavam preocupados que a cidade, com cerca de 16 mil habitantes, fosse demasiado “pequena” para eles.

“Somos pessoas que mudaram muito de lugar e sentimo-nos satisfeitos”, afirma Sarah. “Sentimo-nos muito contentes e como se gostássemos de ficar aqui durante bastante tempo.”