De que forma é que os genes nos ajudam a prevenir doenças? "Nascermos com 20 dedos não nos garante saúde"

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ENTREVISTA || Marta Zegre Amorim é médica especialista em genética médica há quinze anos. Apaixonada pelo que faz e movida pelo desejo de universalizar o conhecimento sobre “o que os genes dizem” sobre cada um de nós, acaba de lançar um livro que é uma espécie de dicionário de ‘geneticês’ e responde a perguntas que quase todos já fizemos e nem demos conta

Há muito que a genética deixou de ser um tema reservado aos laboratórios ou às doenças raras. Permite, hoje, diagnosticar mais cedo doenças comuns, orientar tratamentos mais eficazes e identificar riscos que ajudam até a preveni-las. Suscita enorme curiosidade, mas também grandes receios, equívocos e dilemas éticos.

Até que ponto queremos saber o que está escrito nos nossos genes? E o que é que essa informação realmente nos pode dizer e de que forma nos pode mudar a vida? São apenas algumas das perguntas que a médica especialista em genética médica Marta Zegre Amorim procura responder diariamente e agora tenta democratizar num livro que descodifica aquilo que os genes dizem, podem dizer e virão a dizer sobre cada um de nós.

O Que Os Genes Dizem Sobre Mim, sob chancela da editora Contraponto, nasceu para responder às curiosidades mais comuns sobre genética, mas também para desfazer mitos, esclarecer preocupações e alertar consciências.

Numa conversa com a CNN Portugal, Marta Zegre Amorim explica porque é que a genética “não é uma bola de cristal”, assegura-nos que o nosso “livro” não está integralmente escrito e que também temos a caneta na mão. A especialista fala sobre o potencial da genética para transformar a medicina nas próximas décadas, sem esquecer a importância do ambiente, das escolhas individuais e daquilo que ainda escapa ao nosso código genético.

O livro O Que Dizem Os Genes Sobre Mim, da autoria de Marta Zegre Amorim, nasceu para descomplexificar e democratizar a genética. (Divulgação)

O que é que a genética já nos pode dar e o que é que ainda nos pode vir a dar?

A genética evoluiu muito no conhecimento das doenças raras, permitindo mais diagnósticos, mais rápidos, terapias mais direcionadas e eficazes, com impacto na qualidade de vida e sobrevida dos doentes (embora ainda em poucas doenças).

E o que é que ela ainda não nos consegue dizer e que seria relevante?

Acredito que, num futuro próximo, não só aquela resposta aumentará, como a genética deixará de estar focada no raro e será capaz de dar resposta às doenças mais comuns, indicando riscos de desenvolver doença e permitindo rastreios, planos de vigilância e avaliação mais personalizados.

Porque é que as pessoas ainda têm tanto medo dos diagnósticos genéticos e às vezes preferem nem saber?

Porque assusta o que parece ser um deslumbre do amanhã. Uma bola de cristal. Na verdade, é uma conceção errada. Nenhum teste nos diz que vamos desenvolver a doença X na idade Y e que iremos morrer neste ou noutro dia. Mas não deixam de ser testes com implicações profundas, que devem ser realizados apenas após aconselhamento genético e um consentimento informado.

Que vantagens têm em ter um diagnóstico?

Os testes de doença genética de aparecimento na idade adulta podem ser preditivos (dão-nos riscos e consoante estes, medidas preventivas) ou pré-sintomáticos. Nestes últimos englobam-se os testes realizados por história familiar de doença neurodegenerativa genética, como a “doença dos pezinhos” (Paramiloidose Familiar) ou a doença de Huntington. Enquanto na primeira há medidas terapêuticas, que instituídas precocemente, atrasam a doença, na segunda não há! Ainda assim, os utentes podem ver como vantagens, um planeamento parental, e mesmo a opção de diagnóstico genético pré-implantação, inclusão em ensaios clínicos ou decisões de vida.

Só com conhecimento das vantagens, limites e riscos, deve ser tomada a decisão - sempre pessoal - de realizar teste.

De que forma ter um diagnóstico genético pode afetar a saúde mental de um indivíduo? O médico tem isso em conta?

Sim. Os serviços de Genética Médica devem articular com um psicólogo, idealmente com experiência neste contexto.

No caso dos testes pré-sintomáticos, para doenças sem intervenção preventiva possível, como é o caso da doença de Huntington, é mesmo obrigatório por lei. A lei 12/2005, artigo 9º, alínea 7, determina que, “em situações de risco para doenças de início na vida adulta e sem cura nem tratamento comprovadamente eficaz, a realização do teste pré-sintomático ou preditivo tem ainda como condição uma avaliação psicológica e social prévia e o seu seguimento após a entrega dos resultados do teste”.

E é também por isso que o aconselhamento pré-teste é tão importante, apresentando os diferentes resultados possíveis e implicações dos mesmos, para que cada pessoa em consulta possa decidir o que se adequa aos seus objetivos para realização de teste.

Enquanto especialista, quando alguém fala de “genes”, qual é o maior mal-entendido que costuma encontrar?

Que eles são transmitidos em bloco. ‘Se exteriormente saio à minha mãe, devo certamente ter maior risco de ter as mesmas doenças do que ela ou saio mais a ela!’. Herdamos os nossos genes em duplicado: metade da mãe (óvulo), metade do pai (espermatozoide). Alguns serão dominantes, outros recessivos e nós somos o resultado de uma matemática complicada e imprevisível. Não saímos mais a um ou a outro em tudo.

E o grupo de sangue? São apenas uns genes, no meio de milhares! Não ditam herança em bloco, nem incompatibilidades genéticas num casal.

Ouço também muito que as doenças genéticas são sempre hereditárias ou congénitas. Há alterações que acontecem de novo, sem qualquer passado genético familiar e há genes que codificam proteínas que ‘entram ao serviço’ meses ou anos depois de sermos gerados. A doença genética pode manifestar-se no útero, ao nascimento, aos 1, 2, 5, 18, 40, 75 anos de idade. Infelizmente, nascermos com 20 dedos não nos garante saúde.

Por falar em nascer. Todos os recém-nascidos são submetidos ao teste do pezinho. Serve, aliás, de marco estatístico para obter dados de natalidade. O que é que o teste do pezinho tem a ver com genética e porque é que se universalizou?

O teste do pezinho permite o diagnóstico de doenças de início precoce na infância, através de um conjunto de testes que tem lugar nos primeiros dias de vida de uma criança (idealmente entre o 3º e 6º dias de vida). As doenças estudadas são doenças graves com risco de vida ou perturbação do desenvolvimento intelectual e tratamento disponível e eficaz.

O Programa Nacional De Rastreio Neonatal (PNRN), em Portugal testa 29 doenças: doenças do metabolismo, o hipotiroidismo congénito, a Fibrose Quística, a Drepanocitose, a Atrofia Muscular Espinhal, além de incluir agora o estudo piloto para a Imunodeficiência Combinada Severa.

No entanto, na sua maioria, o teste é baseado no doseamento de metabolitos relacionados com a doença em causa (ou seja, diagnosticam doença pré-clínica) e não aproveitam o potencial dos testes genéticos. Há centenas de doenças com início na infância de etiologia genética, com elevada morbilidade e mortalidade e que poderiam ser diagnosticadas precocemente através de um estudo genético (mesmo antes de darem sintomas).

Vários ensaios clínicos a nível mundial testam a aplicação do teste do pezinho genómico, avaliando as doenças a incluir e o que reportar (em genética, ainda há graus de incerteza que não se coadunam com um teste de rastreio). É também importante atestar os ganhos e impacto a nível clínico, psicológico e económico. Mas não tenho dúvida que será o caminho.

De que forma é que a genética nos pode ajudar na prevenção de doenças? E na sua cura? Que doenças pode prevenir/antecipar ou ajudar a tratar?

A genética funciona como um manual de instruções. Se compreendermos onde está o erro, conseguiremos mais facilmente preveni-lo, contorná-lo ou eventualmente (um dia) erradicá-lo.

Isto é válido para as doenças de etiologia genética, onde o erro é exclusivamente nestas instruções, mas não só. Um diagnóstico genético pode conduzir a alterações na dieta, seguimento, exames a pedir, cirurgias a realizar, tratamentos a oferecer…

Neste momento, existem recomendações de prevenção para várias patologias genéticas (como para genes associados a predisposição para cancro), tratamentos direcionados para tantas outras (como a fibrose quística ou a neurofibromatose tipo 1) e mesmo terapia genética, como a adição do gene em falta (por exemplo, o gene SMN1 transportado por um vírus, na terapia da Atrofia Muscular Espinal).

As ditas doenças multifatoriais, embora com menor peso da contribuição genética na sua génese, não são totalmente indiferentes ao solo genético onde ocorrem. Talvez a genética venha a justificar as diferentes e individuais complicações para um mesmo vírus, ou o sarar de uma ferida, ou mesmo a resposta a medicamentos.

Um indivíduo pode ter predisposição genética para uma doença, sem ter casos na família da mesma?

Pode. Essencialmente por dois motivos:

Há doenças com penetrância incompleta. Quer isto dizer que não se manifestam em todas as pessoas com alteração patogénica num mesmo gene. Pode assim ter passado despercebida. É o que acontece com a maioria dos genes de predisposição para cancro.

Outras doenças, com hereditariedade autossómica recessiva, só se manifestam quando há alteração nas duas cópias de determinado gene. Ora isto acontece habitualmente na sequência de um projeto parental entre duas pessoas que tinham apenas uma alteração – eram portadores saudáveis e não sabiam. O risco é de 25% (de descendência afetada de dois portadores da mesma doença) e é possível a realização de testes para identificação destes ‘estados de portador’, quase que como uns ‘testes de compatibilidade’ e medidas pré-concecionais e pré-natais de prevenção da doença quando o risco é identificado.

Todos devíamos fazer uma consulta de genética, mesmo sem haver ‘sinais de alarme’? Quando é que é aconselhável consultar um especialista em genética?

Talvez no futuro faça sentido. Por enquanto, apenas aconselho consulta de genética se houver suspeita de patologia genética ou história familiar de doença genética.

O que acontece quando uma pessoa descobre que tem predisposição genética para uma doença?

É idealmente integrada numa consulta especializada para a sua doença, onde realizará um seguimento de acordo com recomendações nacionais e internacionais de melhores práticas.

Falemos de ética. Quem deve ter acesso aos nossos dados genéticos? As seguradoras ou empregadores podem ou deveriam poder usar informação genética dos clientes e dos trabalhadores?

A lei portuguesa é clara quanto ao uso da informação genética, separando-a da informação clínica do doente. Separa os estudos feitos com propósito diagnóstico, dos que são realizados a pessoas saudáveis, que querem adotar medidas preventivas. Sejam testes de heterozigotia, para doenças recessivas com o propósito de planeamento familiar, diagnóstico pré-sintomático de doenças monogénicas ou testes preditivos para cancro. A lei define que “só podem ser executados com autorização do próprio, a pedido de um médico com a especialidade de genética e na sequência da realização de consulta de aconselhamento genético, após consentimento informado, expresso por escrito”. A informação genética neste contexto não pode ser incluída nos processos clínicos, só pode ser acedida pelos médicos que o próprio autorizar e não pode ser pedida ou utilizada por seguradoras, bancos ou entidades patronais.

Estamos preparados como sociedade para lidar com esse tipo de informação?

Há muitas questões complicadas como o consentimento de estudo em crianças, resultados incertos em pré-natal, informação sem aplicabilidade clínica imediata... o que se reporta? Quem decide testar? Onde se traçam as linhas?

Mas temos de encontrar formas responsáveis e éticas de o fazer. Os ganhos são enormes. E não nos podemos esquecer que é um código. Não é uma bola de cristal que antevê o futuro. É uma matriz onde podemos encontrar respostas a perguntas importantes sobre a nossa saúde.

Há risco de sobrevalorizarmos a genética e esquecermos fatores ambientais?

Há um equilíbrio entre os dois que não pode ser esquecido. Por vezes a genética fala mais alto, outras o ambiente. Mas a epigenética, que nos explica como o ADN pode ser lido de formas diferentes, através de marcas que o próprio ambiente cria, desmistifica esta ideia de que a genética é uma prisão (mesmo quando é ela que está ao comando). Como se o código genético fosse um livro onde podemos anotar notas, rasurar texto, colar post-its. Como se cada célula tivesse o seu próprio livro e definisse aquilo que quer ou pode ler. E o alterasse ao longo da vida, porque os interesses mudaram.

Temos sempre uma palavra a dizer. Às vezes todo um texto!

Se a genética nos conta uma parte da nossa história… nós podemos escrever o resto. É isso?

A vida que levamos e a que chega até nós, as nossas vivências marcam o nosso ADN. Às vezes por escolhas nossas, outras apenas sorte ou azar.