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Acidente interrompe circulação na linha amarela do metro em Gaia

Agência Lusa , AM
Há 25 min
Metro do Porto (JOSÉ COELHO/LUSA)

Veículo ligeiro atravessou indevidamente o canal do metro

A circulação na linha amarela do metro do Porto está interrompida junto à estação de General Torres, em Gaia, no sentido Hospital de São João - Vila D'Este, devido a um acidente com um ligeiro, constatou a Lusa no local.

O acidente aconteceu cerca das 12:25 quando um veículo ligeiro atravessou indevidamente o canal do metro.

A circulação do metro chegou a estar paralisada nos dois sentidos, tendo um deles retomado a operação cerca de 10 minutos após o acidente.

A linha amarela (D) do metro do Porto liga o Hospital de São João no Porto a Vila D'Este, em Vila Nova de Gaia, atravessando o tabuleiro superior da ponte D. Luís.

Temas: General Torres Metro do Porto
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