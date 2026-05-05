Acidente interrompe circulação na linha amarela do metro em Gaia

Há 25 min

Veículo ligeiro atravessou indevidamente o canal do metro

A circulação na linha amarela do metro do Porto está interrompida junto à estação de General Torres, em Gaia, no sentido Hospital de São João - Vila D'Este, devido a um acidente com um ligeiro, constatou a Lusa no local.

O acidente aconteceu cerca das 12:25 quando um veículo ligeiro atravessou indevidamente o canal do metro.

A circulação do metro chegou a estar paralisada nos dois sentidos, tendo um deles retomado a operação cerca de 10 minutos após o acidente.

A linha amarela (D) do metro do Porto liga o Hospital de São João no Porto a Vila D'Este, em Vila Nova de Gaia, atravessando o tabuleiro superior da ponte D. Luís.