Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Há 37 min

Investigação a Zhang Youxia, antigo aliado de Xi Jinping, aponta para fuga de informação classificada e suborno. Analistas falam em "aniquilação total" do comando militar chinês.

É um dos maiores escândalos de corrupção das últimas décadas do exército chinês. O general Zhang Youxia, até há pouco tempo um dos aliados mais próximos do presidente Xi Jinping, está a ser investigado por suspeitas de ter fornecido segredos do programa de armas nucleares chinesas aos Estados Unidos, de acordo com o The Wall Street Journal.

O jornal norte-americano, que cita fontes próximas de um briefing ao mais alto nível que aconteceu no sábado, revela que Zhang está a ser acusado de aceitar subornos avultados em troca de promoções oficiais, incluindo o auxílio na ascensão do ex-ministro da Defesa, Li Shangfu.

Na China, o anúncio oficial da investigação por parte do Ministério da Defesa Nacional da China foi cauteloso nos pormenores, referindo apenas "violações graves da disciplina do partido e das leis do Estado". No entanto, os detalhes revelados internamente sugerem uma traição à escala nacional. Segundo o The Wall Street Journal, Zhang terá partilhado "dados técnicos fundamentais" sobre o arsenal nuclear chinês com Washington.

As provas contra o general de 75 anos terão surgido, em parte, através de Gu Jun, antigo gestor da China National Nuclear Corp, empresa estatal que supervisiona os programas nucleares civil e militar. Gu está sob custódia desde a passada segunda-feira.

Para vários especialistas focados na análise da realidade chinesa, esta é já uma das maiores purgas do regime chinês desde a era de Mao Tsé-Tung, e levanta sérias questões quanto à verdadeira prontidão de combate do exército chinês, numa altura em que Pequim continua a intensificar a retórica contra Taiwan.

"Este movimento não tem precedentes na história das forças armadas chinesas e representa a aniquilação total do alto comando", afirmou Christopher Johnson, presidente do China Strategies Group e antigo analista da CIA, em declarações ao jornal norte-americano.

A queda de Zhang Youxia é particularmente simbólica. Tal como Xi Jinping, Zhang é um "princípe" da elite do Partido Comunista, filho de um general que lutou ao lado do pai de Xi na guerra civil. A sua queda sinaliza que a campanha anticorrupção de Xi não tem limites, nem mesmo para laços de amizade histórica.

Esta reestruturação forçada do comando militar surge num momento de tensão crescente com Taiwan e de negociações estratégicas iminentes com a administração de Donald Trump. Ainda assim, alguns analistas acreditam que esta decisão pode afetar temporariamente a eficácia operacional da China, reduzindo o risco imediato de uma invasão de Taiwan.