Explosão na praia: queda de drone ucraniano faz mortes em destino de férias na Rússia. Kiev culpa Moscovo

Há 2h e 4min

Ucrânia garante que o drone ia direção a um alvo militar, mas que a Rússia o abateu sobre uma zona civil. Há crianças entre as vítimas mortais

Pelo menos sete pessoas morreram no sul da Rússia esta segunda-feira, depois de destroços de um drone ucraniano terem caído numa praia cheia de gente, segundo as autoridades locais, num dos incidentes mais mortíferos das últimas semanas.

Três das vítimas mortais do incidente, ocorrido numa zona turística do Mar Negro, na cidade de Gelendzhik, eram crianças, informaram as autoridades locais da região de Krasnador em comunicado.

Não é claro se o incidente foi causado pelo drone ter sido abatido pela defesa aérea russa ou pela queda do próprio drone.

O governador regional, Veniamin Kondratiev, afirmou que as pessoas na praia morreram “quando caíram destroços de um drone”.

Outras 40 pessoas ficaram feridas no incidente, disse Kondratiev. Destas, 21 foram hospitalizadas e 19 receberam assistência médica, informaram as autoridades locais.

Kondratiev expressou as suas “sinceras condolências às famílias e entes queridos”.

Uma análise da CNN a um vídeo que mostra o drone a embater na praia revelou que, segundos antes da explosão, é possível ouvir disparos de armas automáticas de pelo menos três armas. Durante o tiroteio, o drone perdeu o foco e mergulhou na praia. Aparentemente, o drone ultrapassou uma instalação de radar russa a oeste da praia onde caiu.

O governo ucraniano ainda não se pronunciou sobre o incidente.

Em declaração à CNN, o responsável do Centro Ucraniano de Combate à Desinformação, Andriy Kovalenko, afirmou que "este foi um ato das forças de defesa aérea russas, que abateram o drone sobre uma praia cheia de turistas. E um ato lamentável das autoridades russas, que frequentemente ocultam alertas de ataque aéreo ou deixam de fazer tudo o que é necessário para garantir a segurança dos russos durante tais alertas."

"As mortes de russos na praia de Gelendzhik são inteiramente culpa das forças de defesa aérea russas", disse Kovalenko. "A Ucrânia utiliza as suas armas exclusivamente contra o complexo militar-industrial da Rússia e a infraestrutura económica que afeta a capacidade da Rússia para financiar a guerra".

A região russa de Krasnodar é frequentemente alvo das forças ucranianas, que já atacaram instalações navais e infraestruturas petrolíferas.

A Base Naval de Novorossiysk, o principal centro da Frota do Mar Negro da Rússia, está localizada a cerca de 40 quilómetros da cidade turística de Gelendzhik. O presidente russo, Vladimir Putin, também possui um palácio perto da cidade, embora o porta-voz do Kremlin tenha negado anteriormente qualquer ligação do líder russo à propriedade.

No último mês, a Ucrânia intensificou os ataques letais contra a Rússia, visando infraestruturas energéticas, fábricas de armamento, instalações de equipamento militar e portos. Pelo menos 61 pessoas foram mortas e 327 ficaram feridas entre 24 e 31 de julho por ataques de drones e bombardeamentos ucranianos, afirmou na sexta-feira a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova. A 18 de julho, pelo menos oito pessoas foram mortas por ataques de drones ucranianos na Rússia - o ataque mais mortífero registado no país em mais de dois anos.

Nesse mesmo mês, na Ucrânia, os ataques russos mataram pelo menos 377 civis e feriram outros 2.129, tornando-se o mês mais letal da invasão desde abril de 2022.

Avery Schmitz, Tim Lister e Svitlana Vlasova, da CNN, contribuíram para esta reportagem