Agora é fixe odiar gatos? Estas personalidades parecem achar que sim

Há 1h e 38min

A internet não gostou que estas celebridades partilhassem o quanto não gostam de gatos

É uma verdade irrefutável: a Internet adora vídeos de gatos.

Agora, duas personalidades bem conhecidas decidiram opor-se publicamente aos felinos que inspiram todos aqueles vídeos adoráveis e divertidos, emitindo declarações que suscitaram claramente reações felinas.

A cantora norte-americana Doechii escolheu a violência no Threads, onde, aparentemente do nada, partilhou os seus pensamentos sobre os animais agora domesticados, outrora santificados no antigo Egito.

"As pessoas agem como se fosse um crime não gostar de gatos quando eles realmente não são animais amigáveis", escreveu a vencedora de um Grammy. "Eles não querem ser domésticos, deixem-nos em paz! Lamento muito, mas é raro que os gatos sejam imediatamente amados sem anos de dor e trabalho", continuou, afirmando que os donos de gatos são "arranhados e espancados" pelos seus próprios animais.

Doechii estava tão determinada que se envolveu em diálogos com muitos utilizadores chocados e desiludidos nos comentários, mantendo a sua posição com respostas como: "Se eu disser a um dono de um gato para levantar a manga do braço, ele vai estar arranhado", antes de ceder um pouco quando comentou "olhos bonitos" numa das muitas, muitas imagens e vídeos que os seus seguidores partilharam dos seus gatos sendo, de facto, amigáveis e adoráveis.

O ódio aos gatos continuou depois, quando ressurgiu um vídeo do final do ano passado que mostrava os atores de "Hamnet", Paul Mescal e Jessie Buckley, a partilharem a sua aversão aos gatos, a propósito de uma pergunta sobre se preferiam gatos ou cães.

"Cão", respondeu Buckley de imediato e, quando a "convicção" na sua resposta foi notada, a vencedora de um Óscar justificou-se dizendo que "os gatos são maus" e partilhando uma história que fez com que algumas garras saíssem. Antes de a contar, talvez com razão, deixou a ressalva de que a anedota provavelmente a faria ser "cancelada".

Buckley explicou então que quando namorava com o seu atual marido Freddie Sorensen, ele tinha dois gatos, incluindo um que "encenou um golpe" contra ela. "Chegava a casa e havia cocó na minha almofada", explicou, antes de revelar o ultimato que fez ao seu futuro cônjuge: "Sou eu ou os gatos". E concluiu, contente: "Eu ganhei!"

Naturalmente, o ultimato causou uma espécie de turbilhão nas redes sociais, dando origem a threads no Reddit a expor o seu comportamento "abominável", enquanto alguns propunham cautelosamente que, embora não haja problema em não gostar de gatos, não se deve partilhar essa aversão tão publicamente.

Embora os nossos companheiros caninos tenham, de facto, o carinhoso apelido de "o melhor amigo do homem", é inegável que os gatos são um elemento permanente e dinâmico da nossa cultura (para não falar de muitos dos nossos lares), quer se trate da politização das donas de gatos ou da existência furtiva dos pais-gato.

Mas será que agora podemos odiar livremente os gatos? E se a situação se invertesse e as pessoas famosas começassem a partilhar a sua aversão aos cães?

"Miau!" não seria nem metade da história.