Estas são as 20 melhores cidades gastronómicas de 2026 (e Portugal também está na lista)

Há 36 min

Percorra a galeria de imagens para ficar a conhecer as maravilhas que estas cidades têm para oferecer

Ao planear um roteiro de viagem, tudo se resume ao que uma cidade oferece. Alguns visitantes reservam um dia inteiro para explorar um sítio histórico ou fazer um trilho até ao topo de uma montanha com uma vista deslumbrante.

Mas outros têm os olhos fixos numa coisa: a gastronomia. Explorar uma cidade através da sua comida proporciona uma experiência gastronómica - literalmente - autêntica. E decidir onde ir para satisfazer os seus desejos culinários este ano tornou-se um pouco mais fácil. A gigante do setor editorial Time Out divulgou uma lista com as melhores cidades gastronómicas do mundo.

A cidade peruana de Lima ficou em primeiro lugar. Amplamente considerada a capital culinária da América Latina, esta metrópole costeira é conhecida pelas iguarias de marisco como o ceviche e a causa limeña, um elegante prato frio de batatas em camadas. Para quem quer comer bem sem gastar muito, a cidade foi também considerada a mais acessível para comer fora entre as 20 cidades gastronómicas da lista.

Virigina Gil, editora da Time Out nos EUA, afirma que uma cidade gastronómica é mais do que um excelente local para comer.

“As cidades desta lista são conhecidas pelos seus ingredientes, gastronomias icónicas e histórias gastronómicas profundamente enraizadas que influenciaram a forma como as pessoas se alimentam em todo o mundo”, refere Gil num e-mail enviado à CNN Travel. “Não são apenas destinos populares entre os amantes da gastronomia hoje em dia; são locais que atraem viajantes em busca de excelentes refeições há décadas.”

Para ter uma ideia clara de quais as cidades preferidas dos gourmets, a Time Out entrevistou 24 mil habitantes locais em 150 cidades de todo o mundo, questionando-os sobre a qualidade dos restaurantes e da comida, a acessibilidade dos estabelecimentos e a cultura da cidade. Os editores e especialistas em gastronomia da Time Out avaliaram os resultados e incluíram apenas a cidade mais bem classificada de cada país.

Em segundo lugar pelo segundo ano consecutivo, Banguecoque, na Tailândia, oferece uma “cultura de comida de rua incomparável”, segundo a Time Out. As aventuras culinárias nesta cidade oferecem sabores doces, picantes, azedos e salgados em pratos famosos que podem custar menos de cinco euros.

A Cidade do México ocupa o terceiro lugar, oferecendo uma cena gastronómica diversificada que vai desde restaurantes com estrelas Michelin a mercados de rua locais. O taco al pastor, um dos pratos favoritos com carne de porco e ananás, é mesmo homenageado num "corredor do taco" localizado na Avenida Lorenzo Boturini, um troço de 12 quarteirões na zona leste da cidade.

Em quarto lugar, Londres é considerada uma das cidades com a cena gastronómica mais diversificada do mundo. É possível encontrar praticamente todas as gastronomias de todas as partes do planeta, reunidas num só local. A cidade britânica obteve a pontuação mais elevada na lista entre os residentes locais em relação à qualidade dos restaurantes. O Borough Market, talvez o mercado alimentar mais antigo da cidade, datado do século XII, é considerado uma visita obrigatória para muitos turistas.

Barcelona, ​​em Espanha, onde a cena gastronómica é fortemente influenciada pela sua história mediterrânica, completa o top cinco. A Time Out destaca os mercados locais e as tradições catalãs que fazem desta cidade uma das melhores. Algumas iguarias locais a experimentar incluem o pa amb tomàquet (pão com tomate) e as patatas bravas.

Gil apercebeu-se de um padrão comum após analisar os dados: um amor genuíno pela comida.

“Cada lugar tem a sua própria história dinâmica - padrões migratórios que deram origem a novos pratos, ingredientes nativos que moldam a sua identidade gastronómica e tradições culinárias que continuam a influenciar a forma como as pessoas se alimentam hoje em dia”, sublinha Gil.

A cidade americana mais bem classificada na lista ocupa o 15.º lugar: Nova Iorque. A Time Out destaca a ligação entre a cena gastronómica de Nova Iorque e a sua rica história de imigração. Com uma mistura de cozinhas de pessoas que imigraram do estrangeiro, a cidade oferece algumas das melhores pizzas, bagels, pastrami e muito mais.

As melhores cidades gastronómicas de 2026, segundo a Time Out: