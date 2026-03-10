Guerra com o Irão causa a maior perturbação de sempre no mercado global de petróleo

Há 45 min

A guerra com o Irão provocou a maior perturbação de sempre na oferta global de petróleo, com os preços a ultrapassarem os 100 dólares por barril pela primeira vez em quase quatro anos. O quase bloqueio do Estreito de Ormuz e a redução da produção no Médio Oriente estão a pressionar os mercados energéticos, enquanto governos procuram medidas para travar a escalada dos preços

Uma perturbação histórica na produção mundial de petróleo fez com que os preços do crude ultrapassassem a barreira dos 100 dólares (85,87 euros) na segunda-feira pela primeira vez em quase quatro anos, antes de os preços estabilizarem ligeiramente abaixo desse nível.

À medida que a guerra com o Irão se prolonga, os futuros do petróleo podem ainda ter margem considerável para subir ainda mais.

De facto, os preços do petróleo quase atingiram os 120 dólares (103 euros) por barril durante a noite antes de surgirem notícias de que as nações ocidentais discutiriam medidas para aliviar os elevados preços dos combustíveis. Isso reduziu um pouco a tensão no mercado.

Os preços do crude norte-americano fecharam nos 94,77 dólares (81,38 euros) por barril, uma subida de 4,3% na segunda-feira. O Brent, referência internacional, subiu 6,8% para 98,96 dólares (84,97 euros) por barril.

Preço de um barril de petróleo Brent

Nota: As horas estão no Tempo Médio de Greenwich.

Não há dados aos fins de semana, uma vez que os mercados normalmente negoceiam apenas durante a semana.

Fonte: FactSet

Gráfico: Soph Warnes, CNN

A última vez que o petróleo tinha sido negociado acima dos 100 dólares (85,87 euros) foi na sequência do ataque da Rússia à Ucrânia. O petróleo ultrapassou os 100 dólares (85,87 euros) em março de 2022 e manteve-se nesse nível até 19 de julho de 2022. Desde então não tinha voltado a atingir três dígitos.

O que está a acontecer?

A guerra com o Irão fez subir os preços do petróleo por duas razões principais: um quase encerramento do Estreito de Ormuz e um abrandamento da produção de petróleo no Médio Oriente.

O Estreito de Ormuz é uma estreita via marítima através da qual circula 20% do petróleo mundial transportado por petroleiros. O Irão ameaçou atacar qualquer navio que atravesse o estreito. Isso levou a uma paralisação nas operações de carga e descarga de petróleo na região.

A estimativa de 20% de oferta perturbada é cerca do dobro do recorde registado durante a Crise de Suez de 1956-1957, segundo dados históricos do Rapidan Energy Group.

A guerra também eliminou, na prática, a capacidade excedentária, porque a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos ficaram isolados dos mercados globais de petróleo. A capacidade excedentária mede quanto mais produção de petróleo poderia ser rapidamente colocada novamente em funcionamento, se necessário, e normalmente funciona como um amortecedor nos mercados energéticos.

“O resultado é um mercado sem qualquer margem significativa. Não existe um produtor capaz de ajustar rapidamente a produção”, escreveu Bob McNally, fundador e presidente da Rapidan, numa nota enviada a clientes.

Como o petróleo não está a circular, os produtores na região rica em petróleo ficaram sem espaço para armazenar o crude. Sem alternativa, tiveram de abrandar a produção.

Evolução dos preços da gasolina nos EUA

O preço médio nacional da gasolina é de 2,99 euros por 3,78 litros, mais 0,026 euros do que ontem e mais 0,39 dólares do que nesta altura há um ano.

Notas: Mostra o preço por galão de gasolina simples. Última atualização: 9 de março de 2026 às 05h00 ET.

Fonte: AAA

Gráfico: Matt Stiles, CNN

À medida que os preços do petróleo dispararam, os preços da gasolina também subiram. Os preços da gasolina nos Estados Unidos aumentaram cerca de 50 cêntimos numa semana para 3,48 dólares (2,99 euros) por 3,78 litros, o valor mais elevado em qualquer momento dos mandatos do presidente Donald Trump.

Quanto tempo pode durar?

A boa notícia: o mundo tem muito petróleo. Antes da guerra havia um excesso de oferta, razão pela qual o petróleo estava relativamente barato, a negociar em torno dos 60 dólares (51,53 euros) por barril antes de os Estados Unidos e Israel atacarem o Irão.

Os negociadores de petróleo não acreditam que o petróleo a 100 dólares (85,88 euros) vá manter-se. Observando os contratos para entrega em 2027 e 2028, os futuros do petróleo estão a ser negociados na faixa alta dos 60 dólares (51,53 euros), observou Dan Pickering, fundador e diretor de investimentos da Pickering Energy Partners.

A má notícia: esta guerra com o Irão está a durar mais do que a maioria dos negociadores inicialmente esperava. Os picos históricos nos preços do petróleo refletem o facto de a complacência inicial estar a dar lugar à dura realidade de que a guerra não terminará em poucos dias.

“Diria que o movimento está um pouco exagerado no curtíssimo prazo, mas se entre agora e o final de março não houver uma melhoria no tráfego em torno do estreito, podemos chegar aos 150 dólares (128,79 euros) por barril”, afirmou Homayoun Falakshahi, principal analista de investigação de crude na Kpler.

Entretanto, os governos estão a trabalhar para aliviar parte da pressão sobre os preços no mercado: os ministros das Finanças do G7 vão reunir-se na segunda-feira para discutir uma libertação conjunta de reservas de petróleo. E a administração Trump continuou a promover um plano para fornecer seguros a petroleiros que atravessem o estreito, depois de seguradoras marítimas terem dito que não cobririam navios na região se fossem atacados.

A Casa Branca também afirmou que irá trabalhar para garantir escoltas navais para os navios, mas ainda não surgiu um plano, e as empresas de transporte marítimo dizem estar relutantes em atravessar a região enquanto o conflito continuar.

Entretanto, na ausência de uma solução convincente para o fecho do estreito, os preços do petróleo continuarão a subir.

“Quanto mais alto o preço subir, maior será a pressão sobre a administração Trump para fazer algo para proteger o estreito”, afirmou Pickering. “Quanto mais tempo demorar a reabrir, maior será a pressão ascendente sobre os preços. Um ciclo que se reforça.”