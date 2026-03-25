Aumento dos combustíveis fez parar este mês 1.500 TVDE em Lisboa e no Porto

Agência Lusa , AM
Há 2h e 2min
Motoristas TVDE protestam em Lisboa contra as plataformas digitais

Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados diz que paragem acontece porque as plataformas Bolt e Uber não terem ajustado as tarifas aos aumentos

Março já registou menos 1.500 carros a combustão a trabalhar em Lisboa e no Porto por as plataformas Bolt e Uber não terem ajustado as tarifas aos aumentos dos combustíveis, revelou esta quarta-feira a associação de transportes em automóveis descaracterizados.

Em comunicado, a Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados (APTAD) adianta que “a paragem está a acelerar”, sendo que, “nos 57% [de veículos] que trabalham a combustão, a paragem é forte”.

“Só é mascarada pelos veículos elétricos, que são 43% da frota”, acrescenta a associação, adiantando à Lusa terem sido 1.500 os veículos que pararam este mês nas duas maiores cidades, por não ser opção “trabalhar para perder dinheiro”.

Na nota de imprensa, a associação critica novamente “a inação das plataformas face ao aumento dos combustíveis e exige intervenção urgente”.

Atualizando o valor dos aumentos contabilizados nos combustíveis – passou dos 30 cêntimos há uma semana para mais de 40 cêntimos na atual –, a associação aponta ao mesmo alvo, afirmando que, “apesar disso, nem a Uber nem a Bolt ajustaram as tarifas, nem apresentaram qualquer mecanismo de apoio aos operadores e motoristas”.

“Mais grave: nenhuma das plataformas respondeu às cartas abertas enviadas pela APTAD, onde eram diretamente questionadas sobre as medidas que pretendem implementar para fazer face a este aumento de custos”, acusa ainda a associação.

Segundo a APTAD, as consequências “já são visíveis no terreno”, com “operadores e motoristas que começaram a parar a atividade, porque simplesmente deixou de ser viável trabalhar nestas condições”.

Neste contexto, a associação entende que a “situação é a prova inequívoca de que o atual enquadramento legal falhou”, pois a “legislação em vigor permite que as plataformas continuem a definir unilateralmente os preços, sem qualquer obrigação de refletir os custos reais da atividade”.

A APTAD recorda que “já apresentou ao Governo uma proposta de alteração à Lei do TVDE que corrige este desequilíbrio, introduzindo mecanismos como tarifas mínimas e uma taxa de ocupação mínima por plataforma, garantindo que os preços das viagens refletem os custos reais da atividade e evitando a destruição dos rendimentos dos motoristas”.

“Perante a gravidade da situação”, a associação exige uma “resposta imediata das plataformas Uber e Bolt, esclarecendo porque não refletem nos preços das viagens o aumento brutal dos combustíveis”.

Temas: Gasolina Gasóleo TVDE Combustíveis

Empresas

Aumento dos combustíveis fez parar este mês 1.500 TVDE em Lisboa e no Porto

Há 2h e 2min

Combustíveis: abastecer em bombas “low cost” pode poupar até 22 euros por depósito

Hoje às 07:31

Meta paga 322,8 milhões por ocultar exploração infantil nas suas redes

Hoje às 06:03

Volkswagen em conversações com Israel para fazer componentes para a Iron Dome

Ontem às 19:00
Mais Empresas

Mais Lidas

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

23 mar, 19:14

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Há 3h e 41min

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Ontem às 20:09

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Ontem às 07:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:12

Sete horas depois, A1 parcialmente reaberta em Gaia após corte por incêndio em camião de cerveja

Ontem às 11:28

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Hoje às 07:00

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

Ontem às 22:05

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Detido um dos "mentores" do grupo de WhatsApp que combinava atentados em escola de Oeiras

Ontem às 19:00

Aguiar-Branco pede inquérito a afirmações de deputada Isabel Moreira sobre "assassinato de Gisberta" após queixa de Hugo Soares

Ontem às 19:36

Von der Leyen alerta que Europa atravessa “momento perigoso”

Ontem às 06:05