Despiste de viatura provoca incêndio no centro de Coimbra

Há 23 min

Carro embateu contra uma instalação de gás

O despiste de uma viatura ligeira que embateu contra uma instalação de gás provocou esta quarta-feira um incêndio no centro de Coimbra, desconhecendo-se para já a existência de vítimas do acidente.

Segundo fontes da Proteção Civil e dos Bombeiros Sapadores locais, “as operações estão em curso no local”, na avenida Sá da Bandeira, junto à praça da República, com 11 viaturas e 34 operacionais empregados.

“É uma situação preocupante devido à libertação de gás e combustão violenta”, adiantou fonte dos Bombeiros Sapadores pelas 07:00.