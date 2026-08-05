Exército instaura processo disciplinar a Gandra d'Almeida após relatório do IGAS

Agência Lusa , PF
Há 1h e 10min
António Gandra d'Almeida
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Gandra D´Almeida apresentou a sua demissão de diretor executivo do SNS em 17 de janeiro de 2025, na sequência de uma reportagem sobre a acumulação de funções na altura em que era diretor do INEM no Norte.

O Exército instaurou um processo disciplinar ao antigo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o tenente-coronel António Gandra d’Almeida, confirmou esta quarta-feira à Lusa fonte oficial.

A notícia foi dada pelo Correio da Manhã e confirmada à Lusa por fonte oficial do Exército, que, questionada sobre o caso, detalhou apenas que “após a receção e análise do relatório da IGAS, foi determinada a instauração de processo disciplinar”, não adiantando “outros elementos, atendendo à natureza reservada do procedimento em curso”.

Gandra D´Almeida apresentou a sua demissão de diretor executivo do SNS em 17 de janeiro de 2025, na sequência de uma reportagem sobre a acumulação de funções na altura em que era diretor do INEM no Norte.

Na altura, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciou uma inspeção à eventual acumulação de funções públicas e privadas de António Gandra d'Almeida nos períodos em que foi diretor do INEM do Norte e diretor executivo do SNS.

Em maio deste ano, vários órgãos de comunicação social noticiaram que a IGAS concluiu que o militar não cumpriu as normas do INEM relativas à acumulação de funções e as regras sobre impedimentos no cargo de diretor executivo do SNS.

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No entanto, Gandra D’Almeida não foi sancionado por pertencer aos quadros das Forças Armadas, o que significa que não está abrangido pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

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