Galp e espanhola Moeve vão integrar negócios de refinação e processamento de petróleo

8 jan, 08:33

A Galp e a Moeve anunciaram um acordo para avançar para a potencial integração dos seus negócios de refinação e processamento de petróleo (‘downstream’) na Península Ibérica, criando duas plataformas energéticas europeias: uma industrial e outra focada na mobilidade.

De acordo com um comunicado divulgado pela Moeve, as negociações avaliarão a possível criação dessas plataformas: uma industrial, focada na refinação, produtos químicos, comercialização, moléculas verdes e combustíveis de baixo carbono, voltada para o atendimento a clientes corporativos (IndustrialCo), e outra de mobilidade focada na venda de combustíveis, incluindo recarga de veículos elétricos (RetailCo).

Em relação ao controlo das plataformas, os atuais acionistas da Moeve - Mubadala e Carlyle - controlarão a plataforma industrial, enquanto a Galp manterá uma participação de mais de 20%, segundo o comunicado.

Por outro lado, os atuais acionistas da Moeve e da Galp compartilharão o controle da RetailCo.

A combinação proposta exclui outras unidades de negócios da Galp, como exploração e produção, energias renováveis e fornecimento e comercialização de petróleo, gás e energia.

A plataforma IndustrialCo visa atrair investimentos industriais de longo prazo para a região e acelerar a transformação dos ativos de refinação e industriais existentes em centros multienergéticos integrados.

Teria uma capacidade combinada de processamento de petróleo bruto de aproximadamente 700.000 barris por dia em três complexos industriais.

Além disso, esta integração pretende reforçar a relevância estratégica dessas refinarias tanto para Portugal quanto para Espanha, apoiando a continuidade das operações e a transformação a longo prazo.

Pretende-se ainda que a RetailCo combine as redes de postos de serviço de ambas as empresas para criar uma rede pan-ibérica com aproximadamente 3.500 pontos de venda em Portugal e em Espanha.

Essa maior escala, segundo o comunicado, permitirá uma oferta de serviços superior. A nova plataforma também acelerará o investimento em recarga de veículos elétricos e serviços de mobilidade de última geração.

Até a conclusão da transação, a Moeve e a Galp continuarão a operar como empresas independentes, com total continuidade das suas operações, fornecimento e atendimento ao cliente em todas as atividades e regiões geográficas.

Qualquer potencial transação entre as partes estará sujeita à negociação e à celebração de acordos definitivos e vinculativos, assim como à obtenção das autorizações regulatórias pertinentes.