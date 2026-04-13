Produção de petróleo da Galp sobe 23% e margem de refinação mais do que duplica no 1.º trimestre

Agência Lusa , PF
Há 1h e 5min
Galp (Luis Boza/NurPhoto via Getty Images)

Margem de refinação passou de 5,6 para 14,8 dólares por barril

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A Galp registou no primeiro trimestre uma produção média de 129 mil barris de petróleo equivalente por dia, um aumento de 23% face ao período homólogo e de 14% em cadeia, segundo dados preliminares esta segunda-feira divulgados pela petrolífera.

De acordo com a atualização dos dados operacionais (‘trading update’), no segmento de ‘upstream’ (exploração e produção) o petróleo continuou a representar 87% da produção total, mantendo o mesmo peso dos trimestres anteriores.

No segmento industrial e de ‘midstream’ (transporte e armazenamento), o volume de matérias-primas processadas aumentou 89% face ao trimestre anterior, para 18,7 milhões de barris de petróleo equivalente, embora tenha recuado 14% em termos homólogos.

Já a margem de refinação mais do que duplicou face ao período homólogo, passando de 5,6 para 14,8 dólares por barril.

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