Galp com lucro recorde de 1.154 milhões de euros em 2025

Agência Lusa , AM
Há 1h e 31min
Galp (Luis Boza/NurPhoto via Getty Images)

Resultado foi impulsionado pela produção de petróleo e gás no Brasil e pela comercialização de gás natural

A Galp registou um resultado líquido recorde de 1,15 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 20% face ao ano anterior, anunciou a empresa.

O resultado foi impulsionado pela produção de petróleo e gás no Brasil e pela comercialização de gás natural, apesar da descida do petróleo e do dólar e da paragem programada para manutenção da refinaria de Sines.

“A Galp obteve em 2025 um resultado líquido ajustado de 1,15 mil milhões de euros, o maior de sempre, com o aumento da produção de petróleo e gás no Brasil e o aprovisionamento & ‘trading’ de gás natural a mitigarem o efeito combinado das desvalorizações do crude e do dólar, bem como o impacto de uma paragem programada da refinaria de Sines”, refere a empresa em comunicado.

Temas: Galp Empresas Brasil Lucros

